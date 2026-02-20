Hugo González aprovecha sus minutos con los Celtics tras el parón por el 'All Star' de la NBA

El alero español Hugo González volvió con fuerza a la acción tras el pequeño descanso por la disputa del 'Fin de Semana de las Estrellas' de la NBA y aportó en la clara victoria a domicilio de su equipo, los Boston Celtics, por 110-121 ante los Golden State Warriors.

El joven jugador madrileño supo aprovechar los minutos que tuvo en pista, algo más de 12, para firmar siete puntos, con 3/5 en lanzamiento, coger cuatro rebotes y robar un balón para unos Celtics que siguen entonados y que lograron su séptima victoria en los últimos ocho partidos.

En el bando de Boston, el mejor fue una vez más Jaylen Brown, que consiguió su tercer 'triple-doble' de la temporada con 26 puntos, 15 rebotes y 13 asistencias, bien apoyado por otros 26 puntos de Payton Pritchard, mientras que en los Warriors, sin su estrella Stephen Curry, no bastó que siete jugadores anotaron con dobles dígitos porque pagaron un horrible segundo cuarto (38-19).