Hindalco y Embraer firman un acuerdo para evaluar oportunidades de negocio en el sector aeroespacial en India

El fabricante brasileño de aeronaves Embraer y la india Hindalco han firmado un memorando de entendimiento (MoU) para evaluar oportunidades de negocio en el sector aeroespacial en India.

Así, tal y como han indicado en un comunicado este viernes, la acción conjunta tiene como objetivo identificar posibilidades en la fabricación de materia prima de aluminio de grado aeroespacial para apoyar las iniciativas industriales de Embraer, al tiempo que se refuerza el compromiso de la empresa con la ambición de 'Make in India'.

La firma del memorando de entendimiento se produce en un momento en el que Embraer está ampliando su presencia en la India y manteniendo un diálogo con los líderes industriales locales y las partes interesadas del Gobierno.

A lo largo de este ciclo de evaluación, la empresa ha valorado un "amplio espectro de capacidades industriales" en el país, entre las que se incluyen el montaje de aeroestructuras, el mecanizado, el conformado de metales, los sistemas de cableado y el desarrollo de 'hardware' y 'software'.

"La India representa un mercado estratégico para Embraer en todas sus unidades de negocio", ha señalado la firma, detallando que cuenta actualmente con una flota de 47 aviones que operan en el país, prestando servicio a clientes de la aviación comercial, la aviación ejecutiva y la defensa y seguridad.

Esto incluye cinco aviones VIP de Embraer operados por el Gobierno indio y tres aviones EMB 145 AEW Netra operados por la Fuerza Aérea India.