Agencias

Hindalco y Embraer firman un acuerdo para evaluar oportunidades de negocio en el sector aeroespacial en India

Guardar

El fabricante brasileño de aeronaves Embraer y la india Hindalco han firmado un memorando de entendimiento (MoU) para evaluar oportunidades de negocio en el sector aeroespacial en India.

Así, tal y como han indicado en un comunicado este viernes, la acción conjunta tiene como objetivo identificar posibilidades en la fabricación de materia prima de aluminio de grado aeroespacial para apoyar las iniciativas industriales de Embraer, al tiempo que se refuerza el compromiso de la empresa con la ambición de 'Make in India'.

La firma del memorando de entendimiento se produce en un momento en el que Embraer está ampliando su presencia en la India y manteniendo un diálogo con los líderes industriales locales y las partes interesadas del Gobierno.

A lo largo de este ciclo de evaluación, la empresa ha valorado un "amplio espectro de capacidades industriales" en el país, entre las que se incluyen el montaje de aeroestructuras, el mecanizado, el conformado de metales, los sistemas de cableado y el desarrollo de 'hardware' y 'software'.

"La India representa un mercado estratégico para Embraer en todas sus unidades de negocio", ha señalado la firma, detallando que cuenta actualmente con una flota de 47 aviones que operan en el país, prestando servicio a clientes de la aviación comercial, la aviación ejecutiva y la defensa y seguridad.

Esto incluye cinco aviones VIP de Embraer operados por el Gobierno indio y tres aviones EMB 145 AEW Netra operados por la Fuerza Aérea India.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mejorar el diagnóstico y tratamiento precoces del virus de la hepatitis D es clave para prevenir carcinoma hepatocelular

Especialistas reunidos en el Congreso de la AEEH alertan sobre la alta probabilidad de carcinoma hepatocelular en personas infectadas por hepatitis Delta y urgen a reforzar estrategias de cribado y detección en etapas iniciales

Infobae

Igualdad pedirá a jueces y fiscales medidas para garantizar la efectividad de las pulseras para maltratadores

Solicitan al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía acciones urgentes tras detectar usos indebidos, incumplimientos y problemas técnicos que dificultan la monitorización, poniendo en riesgo a víctimas por fallos en el funcionamiento del sistema de control

Igualdad pedirá a jueces y

El jefe de la administración tecnócrata de Gaza anuncia el despliegue de 5.000 policías palestinos en 60 días

El responsable de la CNAG comunicó en Washington que una fuerza policial civil comenzará operaciones en un plazo máximo de dos meses, con el objetivo de restaurar la seguridad y el orden en el enclave tras el conflicto reciente

El jefe de la administración

Trump confirma que Indonesia, Marruecos, Albania, Kosovo y Kazajistán contribuirán al contingente para Gaza

En un anuncio durante el acto fundacional de la Junta de Paz en Washington, el presidente estadounidense detalló que países asiáticos y africanos sumarán efectivos militares y aportes financieros a la estabilización y reconstrucción de la Franja de Gaza

Trump confirma que Indonesia, Marruecos,

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

La nueva red permitirá a autoridades locales en el país definir expansión, modernización y funcionamiento de cargadores inteligentes con respaldo financiero y soporte tecnológico de compañías internacionales, promoviendo así equidad en el acceso a movilidad eléctrica autónoma

Uber gastará 84,6 millones de