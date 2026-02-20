Hamás tilda de "humillación" la restricción al acceso a la Explanada de las Mezquitas durante el Ramadán

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este viernes a la "ocupación criminal israelí" de "humillar" a los palestinos han restringir el acceso a la Explanada de las Mezquitas, complejo religioso llamado Monte del Templo por los judíos y en el que se encuentra la importante mezquita de Al Aqsa, durante el Ramadán.

"Subrayamos la importancia de seguir movilizándonos e intensificando la vigilia en nuestra mezquita durante este mes sagrado, y protegerla así de los planes de la ocupación y las ambiciones de los colonos", ha manifestado Hamás en un comunicado.

En este sentido, ha afirmado que se trata de una "humillación deliberada contra aquellos fieles que buscan acudir a la zona para rezar" y ha señalado que las autoridades israelíes están, además, "restringiendo el número de personas que pueden entrar a tan solo unas miles".

"Imponen restricciones arbitrarias a la entrada de palestinos con el pretexto de edades y permisos; esta es una clara violación de la libertad religiosa y de imponer la realidad judía en la mezquita", ha aclarado. "Los obstáculos y las medidas encaminadas a reducir el número de fieles en la mezquita no quebrantarán la voluntad de la gente", ha aclarado.

Por ello, ha pedido a "todos los que puedan llegar a Al Aqsa, contribuir a defender su honor y defenderlo, a la vista de los peligros circundantes". "Pedimos a nuestro pueblo en Jerusalén que traten de echar por tierra los planes de judaización en zonas sagradas para los musulmanes", ha zanjado.

Las autoridades israelíes habían anunciado previamente que la entrada quedaba restringida a unos 10.000 palestinos de Cisjordania para los rezos del viernes con motivo del Ramadán. Esta cifra es muy inferior a la aceptada en años anteriores y solo permite la entrada de niños menores de doce años, hombres mayores de 55 y mujeres mayores de 50 años.

Las visitas de altos cargos israelíes al complejo suelen llevar aparejadas la condena de las autoridades palestinas y jordanas, encargadas de velar por el 'statu quo', que impide a los judíos rezar en la Explanada de las Mezquitas, si bien la Policía ha tolerado rezos limitados cuando escolta a fieles que entran en el complejo.