El venezolano Pedro Plaza Salvati presenta su obra 'La vida interrumpida' en la librería La Montonera

Durante trece meses en Caracas, Pedro Plaza Salvati permaneció confinado en medio de las restricciones y la incertidumbre provocadas por la pandemia de COVID-19, un periodo que le permitió ofrecer una mirada transformadora sobre la vida en la capital venezolana. Según informó la librería La Montonera, este relato personal y social constituye el eje de "La vida interrumpida. Crónicas de un regreso a Caracas", libro que será presentado este sábado 21 de febrero a las 12.00 horas en Zaragoza. Junto al autor, participará en el evento el escritor y periodista cultural Laureano de Bat, quien entablará un diálogo con Plaza Salvati acerca del testimonio vivido y las impresiones recogidas durante ese tiempo excepcional.

El medio organizador detalló que la sede del evento se encuentra en la calle de San Pablo, 26, en Zaragoza. De acuerdo con la programación, la conversación abordará tanto el testimonio personal como un repaso al pulso actual de Caracas, atravesado por los desafíos sanitarios y sociales derivados del coronavirus. La charla propone profundizar en la observación y análisis que el autor plasmó durante su regreso forzoso a Venezuela, sumando la perspectiva de Laureano de Bat, reconocido por su trayectoria internacional y especialización en periodismo cultural.

Tal como publicó La Montonera, el libro de Plaza Salvati muestra una visión particular de la Venezuela contemporánea al abordar la tensión entre la vida cotidiana y el impacto de la pandemia en una ciudad marcada por crisis sucesivas. El prólogo de la obra, escrito por Antonio Muñoz Molina, subraya que el autor "descubre en su propia ciudad lo que solo puede ver el nativo desterrado que regresa", rescatando la dimensión humana incluso en medio del desastre. Muñoz Molina sostiene que Plaza Salvati logra, gracias a la curiosidad y la compasión, reconstruir historias individuales y colectivas durante uno de los periodos más complejos para la sociedad caraqueña.

Según reportó la organización del evento, la estructura del libro alterna la descripción detallada de la vida cotidiana en Caracas con una reflexión acerca del exilio, el retorno y la identidad. Las crónicas surgen del vínculo que el autor establece entre su experiencia personal y los cambios que advierte en la ciudad durante el confinamiento. El relato se enmarca en el contexto de las transformaciones tecnológicas, económicas y sociales que afectaron a Venezuela, enfocándose en cómo la emergencia sanitaria intervino de forma directa en los ritmos, hábitos y relaciones de sus habitantes.

El autor, Pedro Plaza Salvati, desarrolla su obra literaria desde una perspectiva marcada por el tránsito internacional. Nacido en Venezuela y nacionalizado costarricense y español, reside actualmente en Barcelona. Su formación comprende Estudios Internacionales en Washington, D.C., así como titulaciones de posgrado en Escritura Creativa por la Universidad de Nueva York y la Universidad Pompeu Fabra, lo que aporta una dimensión analítica y cosmopolita a su trabajo. Ha obtenido reconocimientos como el XVI Premio Anual Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana gracias a "Lo que me dijo Joan Didion: crónicas de Nueva York", y también fue finalista del 69º Concurso de Novela Ciudad de Valladolid.

La producción de Plaza Salvati incluye novelas como "Broadway-Lafayette: el último andén", "El hombre azul" y "El lugar de las nubes", lo que lo posiciona como un autor con amplia experiencia en el cruce entre la ficción y la crónica periodística. Además, según consignó la librería La Montonera, el escritor mantiene colaboraciones periódicas con publicaciones especializadas, entre ellas Zenda Libros, Prodavinci y Latin American Literature Today, consolidándose como un referente en el análisis social y literario de la realidad latinoamericana.

El diálogo previsto en Zaragoza tiene como propósito establecer un puente entre la experiencia del autor durante el confinamiento y las reflexiones sobre la estructura social y urbana de la Caracas actual. Según detalló La Montonera, tanto el propio libro como esta conversación buscan ofrecer herramientas para entender el proceso de adaptación y transformación que enfrenta la ciudad en un escenario pospandemia.

El evento también se plantea como un espacio de reflexión sobre el papel del cronista contemporáneo. Según ha subrayado la organización, la obra de Plaza Salvati brinda testimonio del modo en que el escritor involucra la observación rigurosa y la sensibilidad para registrar los cambios que se producen en el entorno, abordando temas como el desplazamiento, el apego al lugar de origen y la construcción de nuevas subjetividades.

La librería organizadora destacó que el acto se inscribe en una programación cultural que pretende fomentar el diálogo entre autores y lectores sobre los retos actuales en Latinoamérica. De acuerdo con lo publicado, la figura de Laureano de Bat se une como interlocutor relevante debido a su experiencia tanto en periodismo como en análisis literario a nivel internacional, facilitando una discusión profunda sobre las formas de narrar la crisis venezolana.

La presencia de Pedro Plaza Salvati en Zaragoza ofrece la posibilidad de examinar los paralelismos existentes entre las vivencias migratorias y el retorno a los lugares de origen, un aspecto central en la obra presentada. Según lo informado por la librería La Montonera, el encuentro facilita el acercamiento a la narrativa de quienes tienen perspectivas transnacionales y trabajan desde la intersección entre memoria, desarraigo y reconstrucción de la vida en colectivos afectados por la crisis sanitaria y social.

La programación del evento permite la interacción entre el público y los creadores, quienes prevén responder preguntas y compartir experiencias directas. Este formato busca incentivar la reflexión colectiva sobre los relatos contemporáneos de Venezuela y los procesos de reconstrucción identitaria en situaciones de emergencia, según informaron los organizadores.

El espacio de la librería La Montonera, conocido por su impulso a la literatura latinoamericana en Zaragoza, refuerza, a través de actividades como esta, el diálogo cultural y el análisis de las transformaciones sociales recientes, en sintonía con las temáticas que aborda "La vida interrumpida".