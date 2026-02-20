El aeropuerto de Palm Beach (Florida) pasará a llamarse Donald Trump

Una propuesta para cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida, por el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido aprobada por el organismo legislativo estatal, controlado por el Partido Republicano, por lo que pasa a manos del gobernador, Ron DeSantis, de cara a su ratificación.

El proyecto se ha saldado con 25 votos a favor y once en contra en el Senado de Florida, después de recibir el martes el apoyo de 81 miembros de la Cámara de Representantes estatal, con 30 votos en contra, según recoge el legislativo en su página web, donde figura que el proyecto HB 919 ha sido ya aprobado.

La republicana Debbie Mayfield, responsable de la propuesta, ha recalcado que supone "un honor" para ella "presentar este proyecto para cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach por el del primer residente de Florida elegido como presidente de Estados Unidos".

Así, ha recalcado que Trump merece este honor por su lucha contra la migración irregular y por sus labores para hacer frente al tráfico de fentanilo en el país norteamericano, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CBS.

Por contra, los demócratas de Florida han reclamado que el asunto sea sometido a votación entre los residentes del condado de Palm Beach, donde Trump sufrió tres derrotas consecutivas en las presidenciales de 2016, 2020 y 2024. "La gente del condado de Palm Beach no ha pedido esto", ha resaltado Lori Berman, líder de los demócratas en el Senado de Florida.

El proyecto de ley da a las autoridades estatales las competencias para cambiar los nombres a otros aeropuertos de Florida, entre ellos los de Orlando, Miami, Tampa, Fort Lauderdale y Jacksonville, si bien por ahora no han trascendido planes sobre otras modificaciones en los mismos, al margen del citado aeropuerto de Palm Beach.

El cambio de nombre debería ser aprobado en última instancia por la Administración Federal de Aviación, tras lo que debería alcanzarse un acuerdo entre el organismo y el condado de Palm Beach de cara a la autorización del uso comercial del nombre Aeropuerto Internacional Donald J. Trump.