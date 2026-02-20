El abordaje precoz de la encefalitis es "determinante" para evitar secuelas invalidantes

La neuróloga Rebeca Fernández, especialista del Hospital Universitario La Luz, ha subrayado que reconocer de forma precoz los síntomas de encefalitis y actuar con rapidez es "determinante" para evitar secuelas invalidantes en los pacientes de esta enfermedad neurológica poco frecuente, pero potencialmente grave.

"Sabemos que el tiempo es cerebro", ha resaltado Fernández en el marco del Día Mundial de la Encefalitis, que se conmemora cada 22 de febrero. Se estima que, en España, se producen alrededor de 1.200 casos anuales y más del 20 por ciento de los pacientes presentan secuelas neurológicas tras superar la fase aguda.

La neuróloga ha advertido que la encefalitis "puede estar infradiagnosticada". Aun así, ha puesto en valor los avances en las pruebas diagnósticas, que permiten ser cada vez más eficaces en la detección precoz y tratamiento, "lo que resulta determinante para el pronóstico".

A este respecto, ha señalado la importancia de saber reconocer los síntomas de encefalitis para una actuación precoz. "Cuando tenemos sospecha clínica ante un caso de cefalea acompañada de confusión, convulsiones, somnolencia o síntomas focales como alteración del lenguaje, debemos descartar en primer lugar una encefalitis infecciosa", ha detallado.

Entre las causas infecciosas, el grupo del virus del herpes continúa siendo uno de los principales responsables, de ahí la importancia de mantener una adecuada pauta de vacunación y vigilancia clínica.

Además de las infecciones, en los últimos años ha aumentado el diagnóstico de encefalitis inmunomediadas, relacionadas con una respuesta alterada del sistema inmunológico. "El cerebro cuenta con sus propios sistemas de defensa, como las meninges y la microglía, pero en ocasiones estos mecanismos fallan", ha apuntado la especialista.

Este tipo de afecciones pueden estar asociadas a procesos oncológicos, incluso hasta 10 años después de la curación, y especialmente a cáncer de mama, pulmón o colon; a enfermedades reumatológicas; y a patologías hematológicas. En este sentido, ha afirmado que el análisis de biomarcadores y anticuerpos paraneoplásicos ha supuesto un gran avance diagnóstico en España.

"La encefalitis significa inflamación, y en este caso hablamos de la inflamación de uno de nuestros órganos vitales y prioritarios: el cerebro", ha destacado para insistir en la importancia de mantener una alta sospecha clínica, revisar antecedentes personales y familiares, realizar pruebas complementarias urgentes e iniciar tratamiento lo antes posible, ya que se trata de "una urgencia médica que requiere actuación inmediata".