Crónica del Barça - UCAM Murcia: 91-85

La recuperación física de jugadores como Kevin Punter, Jan Vesely y Tomas Satoransky y su retorno al equipo titular fue uno de los aspectos destacados al inicio del enfrentamiento, una situación que se produjo pocas horas antes del partido tras recibir el alta médica y que tuvo impacto directo en el desarrollo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Según reportó Europa Press, el Barça logró sobreponerse a los episodios previos de derrotas ante UCAM Murcia y aseguró su avance a las semifinales con un marcador final de 91-85 en el Roig Arena de Valencia.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el partido fue escenario de constantes vaivenes en el marcador, totalizando 18 alternancias en el liderazgo, reflejo de la intensidad y competitividad entre ambos conjuntos. El Barça llegó a este compromiso después de dos derrotas consecutivas contra el equipo murciano en la liga, experiencias que fortalecieron su determinación para evitar un nuevo tropiezo en una etapa decisiva del torneo.

Durante los primeros compases del encuentro, el conjunto dirigido por Xavi Pascual mostró capacidad de reacción a pesar de no haber alcanzado aún su mejor forma física. El ambiente en el pabellón fue mayoritariamente favorable para la afición murciana, lo cual sumó presión adicional para los catalanes desde el inicio. El primer cuarto finalizó 20-19, resultado que evidenció la igualdad y la energía desplegada en ambos costados de la cancha. Las primeras canastas vinieron acompañadas de triples anotados por Will Clyburn y Toni Nakic, mientras que la respuesta del UCAM Murcia se basó en la fuerza interior de Devontae Cacok y el dinamismo de Michael Forrest.

Tal como detalló Europa Press, el segundo cuarto mostró a un UCAM Murcia más firme, con Dylan Ennis comenzando a encontrar acierto en sus lanzamientos y Kelan Martin aportando anotación desde la línea de tres puntos. En el Barça, Jan Vesely y Joel Parra protagonizaron acciones destacadas, aunque el equipo no evitó algunas imprecisiones en la toma de decisiones. El triple sobre la bocina firmado por Martin otorgó una mínima ventaja al equipo murciano al llegar al medio tiempo, con el marcador en 42-44 tras una primera parte caracterizada por el equilibrio y las frecuentes alternancias en el liderazgo.

En el regreso de los vestuarios, la tendencia de alternancia se mantuvo, con Tornike Shengelia y Will Clyburn asumiendo responsabilidad en el ataque catalán. Por el lado murciano, Dylan Ennis, que terminó la noche con 25 puntos, y DeVante DeJulius, aportaron claridad ofensiva que permitió a UCAM Murcia abrir una pequeña diferencia de seis puntos (56-62) aprovechando la eficacia defensiva y la capacidad de obtener segundas oportunidades bajo el aro. Willy Hernangómez y Kevin Punter resultaron determinantes para que el Barça redujera la brecha antes del inicio del cuarto periodo, cerrando el tercer parcial en 60-62 y manteniendo en suspenso el desenlace.

La definición llegó en los minutos finales, cuando Kevin Punter, quien fue duda debido a molestias en el aductor izquierdo, asumió un papel protagonista. Después de un empate a 66 y una potente clavada de Joel Parra, Punter realizó dos anotaciones consecutivas que devolvieron la ventaja al conjunto catalán. Ennis respondió para Murcia con un triple, pero el escolta estadounidense sumó un lanzamiento de tres que elevó el marcador a 75-71 y marcó el quiebre definitivo del encuentro. Clyburn amplió la diferencia luego de recuperar un rebote tras su propio intento fallido, y Laprovittola añadió un triple más que consolidó la distancia en el marcador.

Según consignó Europa Press, el Barça se impuso finalmente por seis puntos, logrando así cortar la serie negativa reciente ante UCAM Murcia y confirmando su candidatura al título. UCAM Murcia se despidió de la competición tras presentar una dura resistencia hasta el último instante, guiado principalmente por la gran actuación de Dylan Ennis y la fortaleza física del equipo, aunque sin poder repetir la hazaña de los enfrentamientos anteriores en los que superaron al conjunto catalán.

El desglose de las anotaciones mostró el reparto de puntos en el Barça: Laprovittola y Clyburn sumaron 14 unidades cada uno, mientras que Punter alcanzó los 20 puntos, cifra clave en el último cuarto para definir el partido. Tornike Shengelia, con 13 puntos, y Joel Parra, con 10, también figuraron entre los máximos anotadores. Por el lado murciano, DeVante DeJulius contribuyó con 13 puntos, Devontae Cacok sumó 17, y Michael Forrest agregó 10, además de la mención destacada para Kelan Martin con 9 puntos.

El desarrollo del encuentro incluyó diferentes parciales por cuarto: 20-19, 22-25, 18-18 y 31-23, reflejando la evolución del marcador a lo largo del partido. Las decisiones arbitrales, a cargo de Conde, Calatrava y Sánchez Sixto, incluyeron la eliminación de Cacok por acumulación de faltas en el conjunto murciano, lo que redujo la presencia interior del equipo en los minutos cruciales.

El Roig Arena, recinto del evento, registró una asistencia de 15.124 espectadores, según los datos compartidos por Europa Press, lo cual muestra la expectación generada por este duelo de cuartos de final. Mientras el Barça avanza a semifinales, donde enfrentará a un Kosner Baskonia que regresa tras dos ausencias consecutivas en la Copa, UCAM Murcia abandona el torneo dejando una imagen de combatividad y disciplina táctica.