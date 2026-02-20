Chayanne hace vibrar a Uruguay con 'Bailemos otra vez'

Montevideo, 19 feb (EFE).- Montevideo vibró este jueves con la música de Chayanne en un show en que los uruguayos bailaron sus éxitos clásicos y modernos por más de dos horas, seis años después de que la pandemia de la covid-19 no se los permitiera.

En una calurosa noche, el puertorriqueño volvió al histórico estadio Centenario de Montevideo, donde en el año 2012 se había presentado junto a Marc Anthony.

La gira 'Bailemos otra vez' permitió disfrutar de su música a los fanáticos, que acompañaron con diversas pancartas, globos, banderas y vestimenta especialmente elegida para la ocasión. Según confirmó la productora AM, el espectáculo se llevó a cabo con localidades agotadas.

La música comenzó a sonar y todas las manos fueron arriba con los teléfonos listos para capturar la aparición del artista. Poco después, Chayanne llegó al escenario acompañado de gritos y aplausos.

'Bailemos otra vez', 'Salomé' y 'Boom Boom' fueron las tres primeras canciones de quien a lo largo de la historia fue reconocido con premios como los Grammy Latino y es dueño de una extensa carrera en la que vendió más de 50 millones de álbumes.

'Provócame' y 'Caprichosa' también fueron algunos de los éxitos que sonaron antes de que el puertorriqueño saludara a los presentes.

Tras darle las buenas noches a los uruguayos, Chayanne indicó: "Hacía mucho tiempo que no les veía la carita. Que bonito estar acá. Muchas gracias por abrirnos la puerta de su ciudad y de su país".

Es que el cantante no se presentaba en Uruguay desde hacía un largo tiempo, tal como recordó en otro momento del espectáculo.

"Hacía más de diez años. Pasamos muchas cosas, mis amores", afirmó el artista, quien recordó que una de esas fue la pandemia de la covid-19. De hecho, esa fue la causa de que su show previsto para el 17 de marzo de 2020 debiera ser cancelado.

"Esta noche ustedes manden que yo obedezco", afirmó Chayanne, quien también recordó sus comienzos cuando tenía diez años y agradeció el calor de quienes llenaron el estadio.

El diálogo con el público fue constante y una nueva muestra de este se dio cuando cantó su clásico 'Atado a tu amor'.

"¿Cómo dice, Montevideo?", preguntó. La respuesta de la gente no tardó en llegar: Mira lo que has hecho que he caído preso / En tu cuerpo y en tu mente / Y en un agujero de tu corazón", coreó un público al que se acercó en más de una oportunidad.

Uno de los momentos más emotivos de la noche se dio cuando el artista cantó 'Si nos quedara poco tiempo'. Al finalizarla volvió a dialogar con la gente y aprovechó el momento para recordar a sus abuelos y a su madre.

También aseguró que al otro día del espectáculo iba a llamar a su padre para contarle que había estado en Montevideo.

Sobre el final del show, Chayanne dedicó 'Te amo y punto' al público uruguayo, hizo vibrar a los presentes al ritmo de 'Humanos a Marte' e hizo subir al escenario a una fan cuando sonó 'Bailando bachata'.

Luego dijo adiós cantando 'Torero', una canción que en 2027 cumplirá 25 años y que cuenta con más de 160 millones de reproducciones en Spotify.

"No importa lo que se venga / Pa' que sepas que te quiero / Como un buen torero / Me juego la vida por ti", cantó el puertorriqueño antes de decir adiós acompañado por fuegos artificiales y cerrar de esa forma una noche que sus fanáticos difícilmente olvidarán. EFE

