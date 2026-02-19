Vega Members Club, el negocio de Íñigo Onieva y Cristiano Ronaldo que une negocios, cultura, gastronomía y celebración

Bajo el lema "Madrid Is Finally Ready For This" ("Finalmente Madrid está preparado para esto") Vega Members Club, el nuevo proyecto empresarial de Íñigo Onieva y sus socios Manuel Campos Guállar y Cristiano Ronaldo, cuenta los días para su esperada inauguración en plena barrio de Salamanca después de varios meses de intenso trabajo para que nada quede al azar en el que promete convertirse en el nuevo 'place to be' para la gente más poderosa de la capital.

Un club privado y muy selectivo que nace en respuesta al gran momento que atraviesa Madrid, una ciudad que late con fuerza y concentra la atención internacional gracias a su estilo 'disfrutón' de vida, su increíble oferta gastronómica y cultural, y el equilibrio entre su carácter más castizo y su faceta más sofisticada, que la ha posicionado como una de las capitales más atractivas del mundo.

En este contexto de efervescencia de Madrid nace VEGA, un club social privado que recoge esa energía y la transforma en un lugar íntimo, elegante y con carácter propio, en línea con una tendencia global en la que los clubes privados se convierten en una extensión natural del tejido social, cultural y empresarial de las grandes capitales.

Su inauguración, prevista para el próximo 6 de marzo, responde a la necesidad, cada vez más latente en la ciudad, de contar con espacios donde reunirse y conectar con personas afines, diseñados para quienes valoran la autenticidad y priorizan la discreción y la atención al detalle.

VEGA Members Club es un espacio privado de lujo que celebra la riqueza cultural y artística de Madrid. Su nombre, inspirado en Lope de Vega, el genio literario y una de las figuras literarias más emblemáticas del Siglo de Oro español, pone en valor su profunda conexión con la cultura.

La fecha de apertura, además, no ha sido elegida por casualidad, ya que coincide con el fin de semana de ARCO, en plena Semana del Arte de Madrid, para reforzar su posicionamiento como un proyecto que va más allá de la gastronomía, los negocios y la celebración, poniendo en valor su estrecha conexión con el mundo del arte, presente tanto en las piezas que integran el espacio como en su identidad, inspirada en la obra de Vasarely.

Un local de casi 1000 metros cuadrados situado en plena milla de oro de Madrid, en la calle Lagasca, diseñado por Lázaro Rosa-Violán, que consta de cuatro salas diferenciadas: El Bistró, el Main Room, el Studio Room y el Lounge, que se adaptan al ritmo de la ciudad con mañanas pensadas para trabajar, tardes que invitan a quedarse y noches que se vuelven más sociales y vibrantes.

El Lounge y sus salas de reuniones funcionan como un espacio de trabajo cubriendo cualquier necesidad profesional que permite encontrar calma y privacidad, mientras que el Main Room y el Bistró son puntos de foco social donde la gastronomía y las conversaciones fluyen. Para momentos más íntimos, el Studio Room ofrece un ambiente reservado y envolvente. Espacios pensados al detalle para acompañar el día a día de sus socios para que se sientan cómodos en cualquiera de las facetas que ofrece el club.

LA ESENCIA ARTÍSTICA Y CULTURAL DE VEGA

La influencia del arte se percibe en cada rincón de VEGA, desde una identidad visual inspirada en la obra de Vasarely, cuya última fase creativa lleva por nombre Vega, que se materializa en elementos como la moqueta diseñada ad hoc a partir de esta identidad y se extiende al conjunto de la gráfica y el lenguaje visual del espacio.

El diálogo con el arte continúa a través de una cuidada selección de obras y piezas de artistas de la talla de Chillida, Calder, Kandinsky o Miró, así como esculturas de José González-Onieva y un cuadro realizado en exclusiva para el club por Fernando de Ana.

GASTRONOMÍA CON IDENTIDAD PROPIA

La gastronomía es uno de los pilares fundamentales del club y está presente en todos sus espacios. Cada comida se concibe como un momento para disfrutar y conectar. La propuesta está diseñada para adaptarse a cualquier momento del día, desde la propuesta de desayuno, a los mediodías basados en mercado y temporalidad, hasta las cenas pensadas para disfrutar y relajarse. Una propuesta de cocina con horario ininterrumpido, para que el miembro pueda acudir a cualquier hora del día.

La oferta se articula en tres experiencias gastronómicas diferenciadas, concebidas para aportar variedad a los miembros. Casa Vega, un bistró desenfadado inspirado en el proyecto hermano Casa Salesas; Vega, la experiencia fine dining del club, donde se pone en valor el producto y las elaboraciones más especiales; y Totó, una propuesta italiana de alto nivel que combina tradición y sofisticación.

Una parte fundamental de la oferta gastronómica es el Wine Club, donde el equipo de sumillería será el responsable de ofrecer las mejores referencias del mundo, una propuesta de mercado donde damos acceso a poder comprar muchas de estas referencias, tanto para colecciones privadas de los miembros como para almacenar en las cavas privadas del club.

UNA COMUNIDAD QUE DEFINE EL SIGNIFICADO DEL CLUB

Más allá de la experiencia que ofrece, el verdadero valor de VEGA reside en su comunidad, tan diversa como inspiradora. Líderes de opinión y perfiles cultivados y cosmopolitas encuentran en VEGA su lugar en Madrid para conectar y disfrutar. Un entorno donde la riqueza del conjunto nace del intercambio entre miembros y del valor que aporta reunir perfiles inspiradores de distintas industrias, pero también de diferentes generaciones, unidos por una misma forma de entender la autenticidad, la discreción y las conexiones genuinas.

La clave está en la diversidad. El equilibrio generacional resulta fundamental: los perfiles más senior aportan experiencia y perspectiva, mientras que los más jóvenes contribuyen con nuevas miradas y dinamismo. A ello se suma la diversidad de sectores, donde el diálogo entre el mundo de los negocios, la cultura, la moda o el deporte genera oportunidades naturales. Especial relevancia adquiere también el carácter internacional de la comunidad, reflejo de una ciudad con una fuerte presencia de residentes de todo el mundo que enriquecen la vida social madrileña, siempre poniendo en valor al miembro local.

Sin embargo, VEGA es una comunidad altamente exclusiva, limitada a 500 miembros, en la que cada candidatura es cuidadosamente revisada con el objetivo de garantizar que quienes la integran sean perfiles inspiradores y aporten valor tanto a nivel social como profesional.

El acceso al club se realiza exclusivamente por recomendación de dos miembros o por invitación directa de VEGA. Los candidatos pueden optar entre diferentes modalidades de membresía, adaptadas a distintas etapas y necesidades, y con distintos niveles de beneficios. Desde la Founder Member, una membresía vitalicia con privilegios ampliados, hasta la Under 35, dirigida a perfiles más jóvenes, o la Membresía Corporativa, orientada al ámbito empresarial.

Todo ello se articula bajo una política de tarifas que, sin buscar posicionarse en los niveles más elevados del mercado, mantiene un alto grado de exigencia. No se trata de tarifas altas, sino de estándares altos.