Una piel radiante y con glow: la fórmula imprescindible de la nueva era del maquillaje

¿Si te dijéramos que existe una base de maquillaje con sérum nos creerías? Clarins ha revolucionado el universo del maquillaje y nos trae el mejor aliado para el día a día: el Double Serum Foundation. Una auténtica revolución en la que un maquillaje extraordinario, en combinación con un tratamiento único, se unen para crear una nueva visión radicalmente nueva de la tez.

Esta base de maquillaje ofrece una doble promesa de resplandor: por un lado, el glow inmediato que tanto deseamos gracias a la tecnología A.U.R.A. y, por otro, un resplandor que se intensifica día a día gracias a un suave activo exfoliante: la papaína estabilizada, derivada de la papaya.

El secreto de esta innovación la encontramos en su frasco doble, que permite combinar ingredientes de skincare y maquillaje hasta ahora incompatibles, consiguiendo una cobertura modulable, una textura ultra sensorial y la más alta concentración de activos antiedad en una base de maquillaje jamás lograda.

Resultados de maquillaje nunca vistos y también de tratamiento

En una época en la que buscamos resultados inmediatos, el Double Serum Foundation tiene efectos desde su aplicación: la piel se ilumina al instante y ,con el uso continuado, se activa un resplandor que aporta juventud visible.

Además de una doble textura, también ofrece una doble eficacia, fruto de más de 40 años de experiencia en formulaciones de doble fase y del trabajo de 25 especialistas que realizaron 212 ensayos con 135 materias primas testadas. La fase color aporta una cobertura luminosa inmediata, mientras que la fase hídrica trata la piel, dejando un acabado ligero, no graso y confortable durante 12 horas y la base unifica la piel sin efecto de máscara. Lo mejor de todo es que está disponible en 37 tonos, pensados para adaptarse a todos los matices, intensidades y subtonos.

Su fórmula combina 14 potentes activos

El Double Serum Foundation combina 9 extractos vegetales y 5 moléculas activas. Además, el pincel inspirado en el arte del guasha permite una aplicación modulable con efecto lifting, potenciando así la luminosidad y la juventud de la tez.

Clarins sigue confirmando su compromiso con la sostenibilidad

Mediante el diseño, la marca refuerza su compromiso con la sostenibilidad con ingredientes de origen natural y total trazabilidad bajo el sello T.R.U.S.T. Una nueva era de bases de maquillaje que inicia Clarins, en la que tratamiento y maquillaje se fusionan para ofrecer una piel más luminosa, fresca y radiante para todas las edades. En definitiva, es la revolución del glow, la innovación de la doble fase y la experiencia sensorial que marca un antes y un después en el universo del maquillaje.

