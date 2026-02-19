Repsol remonta a máximos en Bolsa tras ganar 1.899 millones en 2025 y disparar retribución a sus accionistas

La energética proyecta para 2026 una retribución total al accionista cercana a 1.900 millones de euros, incluyendo dividendos en efectivo y nuevos programas de recompra de acciones, y prevé distribuir 1,051 euros brutos por acción, una subida del 7,8% frente al pago del año anterior. Según publicó el medio, el consejo de administración aprobó además un programa inicial de recompra de acciones de hasta 350 millones de euros con el fin de seguir reduciendo el capital social.

El medio informó que Repsol lideró durante la última jornada las subidas en el Ibex 35, alcanzando sus máximos en Bolsa desde abril de 2015. La compañía cerró la sesión bursátil con un incremento del 2,86% en sus acciones, fijando el precio de cada título en 18,14 euros. De acuerdo con la información difundida, en lo que va de 2026, los títulos de la empresa acumulan una revalorización del 14%, impulsados, en parte, por la fortaleza de los precios internacionales del crudo, sostenidos por las recientes tensiones geopolíticas.

Tal como consignó el medio, Repsol presentó sus resultados correspondientes al ejercicio de 2025, cerrando el año con un beneficio neto de 1.899 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 8,1% respecto al año anterior. El resultado neto ajustado, métrica que la empresa utiliza para medir el desempeño de sus distintas áreas de negocio, alcanzó los 2.568 millones de euros, situándose un 15,1% por debajo de los 3.025 millones reportados en 2024. El resultado bruto de explotación ajustado (Ebitda) de la petrolera, que presentó sus cifras bajo un nuevo modelo de reporte segmentado por negocios, se ubicó en 5.312 millones de euros, un 12,2% menor que el año anterior.

El medio detalló que la retribución total al accionista correspondiente a 2025 fue cercana a 1.800 millones de euros, con aproximadamente 1.100 millones en dividendos en efectivo y alrededor de 700 millones de euros empleados en recompras de acciones, cuyo objetivo es reducir el capital social. En este sentido, la compañía amortizó durante el ejercicio 52 millones de títulos adquiridos, alcanzando una cifra total de 1.105 millones de acciones representando el capital social.

En relación a los dividendos, el medio reportó que durante 2025, Repsol distribuyó 0,975 euros brutos por acción, lo que supone un incremento del 8,3% en comparación con el año anterior. Para 2026, la previsión de la energética es abonar 1,051 euros brutos por acción en efectivo, incluyendo los 0,5 euros ya desembolsados en enero, elevando el objetivo de rentabilidad para los accionistas. Esta política prioriza la retribución y se enmarca en la actualización de la estrategia de la compañía hasta 2028, que se presentará el 10 de marzo.

En cuanto a la estrategia para el próximo año, Repsol estima un escenario en el que el precio del barril Brent se mantenga entre 60 y 65 dólares, mientras que el Henry Hub oscilaría entre 3,5 y 4,0 dólares por Mbtu. El margen indicador para el refino se prevé entre 6,5 y 7,5 dólares por barril, y la producción diaria oscilará entre 560.000 y 570.000 barriles equivalentes de petróleo.

De acuerdo con la información de la fuente, la compañía ha mantenido entre 2024 y 2025 una retribución a sus accionistas cercana a 3.800 millones de euros, situándose en el extremo superior del compromiso público adquirido para el periodo 2024-2027.

Las subidas bursátiles de Repsol se presentan en un contexto de estabilidad y consolidación estratégica, con el grupo presidido por Josu Jon Imaz capitalizando tanto los resultados obtenidos como las nuevas perspectivas de remuneración al accionista y la fortaleza de los mercados internacionales de energía.