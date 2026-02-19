Repsol confía en elevar un 50% su producción de petróleo en Venezuela este año y poder triplicarla en 3 años

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se ha mostrado "optimista" sobre el futuro de Venezuela y su sector de hidrocarburos, tras ser una de las empresas autorizadas por Estados Unidos para llevar a cabo operaciones allí, y ha asegurado que la compañía podría incrementar la producción bruta de petróleo en más de un 50% en 12 meses, con ese objetivo de triplicarla en tres años.

En una conferencia con analistas con motivo de la presentación de los resultados de 2025, Imaz afirmó que Repsol tiene "la ambición" y ve recorrido para lograr ese objetivo de triplicar la producción en tres años, aunque subrayó que "lo importante es poner el foco en el corto plazo", con esa meta inicial de aumentar en un 50% la producción de petróleo en este año.

Imaz, que insistió en considerar en que Venezuela se encuentra ahora "en una situación significativamente mejor que hace dos meses", ya que se está "abriendo una nueva ventana de oportunidad para un futuro mejor" en el país y para el sector de hidrocarburos, y donde Repsol quiere seguir contribuyendo a él, señaló así que la petrolera está "trabajando estrechamente" con las autoridades estadounidenses, venezolanas y sus socios en PDVSA para impulsar todo ello "en una dirección positiva".

No obstante, indicó que, tras recibir la luz verde de la licencia la pasada semana, ahora se deben "reiniciar y reanudar" sus operaciones de forma directa en el país y que esta contribución inicial pasará por continuar suministrando el gas para el sistema eléctrico nacional para "estabilizar el país".

Asimismo, añadió que Repsol se está preparando también para comenzar a levantar cargamentos de petróleo venezolano en el marco de sus contratos, exportando a España, Estados Unidos, "o cualquier otro destino adecuado que esté permitido" por el marco de la licencia, así como para aumentar la producción de gas en Venezuela, invertir en la renovación de las instalaciones de producción de petróleo y un plan para el campo petrolífero Carabobo.

A este respecto, confió en que el flujo de caja de las actividades comerciales normalizadas que se reanudarán en el corto plazo en Venezuela "financiará este esfuerzo".

"Así que confiamos en que una relación comercial normal podrá financiar este enfoque beneficioso para ambas partes, ya que el país obtendrá mayor producción y mayores ingresos por regalías, y tendremos más carga para financiar esta operación. Y, por supuesto, seguimos abiertos a explorar otras oportunidades para el futuro", dijo.

OPTIMISTA TAMBIÉN CON LIBIA.

En lo que se refiere a Libia, donde la pasada semana resultó adjudicataria en la primera ronda de licitación pública de bloques de exploración de petróleo y gas celebrada por la Corporación Nacional del Petróleo (NOC) en casi las últimas dos décadas, Imaz puso en valor que la producción en 'upstream' en el país africano alcanzó el año pasado su nivel más alto desde 2012.

En este sentido, mostró también una "visión positiva" con Libia, ya que es un país "más estable" y con "mayor seguridad sobre el terreno" y confió en una mayor producción para este ejercicio.