Agencias

Repsol confía en elevar un 50% su producción de petróleo en Venezuela este año y poder triplicarla en 3 años

Guardar

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se ha mostrado "optimista" sobre el futuro de Venezuela y su sector de hidrocarburos, tras ser una de las empresas autorizadas por Estados Unidos para llevar a cabo operaciones allí, y ha asegurado que la compañía podría incrementar la producción bruta de petróleo en más de un 50% en 12 meses, con ese objetivo de triplicarla en tres años.

En una conferencia con analistas con motivo de la presentación de los resultados de 2025, Imaz afirmó que Repsol tiene "la ambición" y ve recorrido para lograr ese objetivo de triplicar la producción en tres años, aunque subrayó que "lo importante es poner el foco en el corto plazo", con esa meta inicial de aumentar en un 50% la producción de petróleo en este año.

Imaz, que insistió en considerar en que Venezuela se encuentra ahora "en una situación significativamente mejor que hace dos meses", ya que se está "abriendo una nueva ventana de oportunidad para un futuro mejor" en el país y para el sector de hidrocarburos, y donde Repsol quiere seguir contribuyendo a él, señaló así que la petrolera está "trabajando estrechamente" con las autoridades estadounidenses, venezolanas y sus socios en PDVSA para impulsar todo ello "en una dirección positiva".

No obstante, indicó que, tras recibir la luz verde de la licencia la pasada semana, ahora se deben "reiniciar y reanudar" sus operaciones de forma directa en el país y que esta contribución inicial pasará por continuar suministrando el gas para el sistema eléctrico nacional para "estabilizar el país".

Asimismo, añadió que Repsol se está preparando también para comenzar a levantar cargamentos de petróleo venezolano en el marco de sus contratos, exportando a España, Estados Unidos, "o cualquier otro destino adecuado que esté permitido" por el marco de la licencia, así como para aumentar la producción de gas en Venezuela, invertir en la renovación de las instalaciones de producción de petróleo y un plan para el campo petrolífero Carabobo.

A este respecto, confió en que el flujo de caja de las actividades comerciales normalizadas que se reanudarán en el corto plazo en Venezuela "financiará este esfuerzo".

"Así que confiamos en que una relación comercial normal podrá financiar este enfoque beneficioso para ambas partes, ya que el país obtendrá mayor producción y mayores ingresos por regalías, y tendremos más carga para financiar esta operación. Y, por supuesto, seguimos abiertos a explorar otras oportunidades para el futuro", dijo.

OPTIMISTA TAMBIÉN CON LIBIA.

En lo que se refiere a Libia, donde la pasada semana resultó adjudicataria en la primera ronda de licitación pública de bloques de exploración de petróleo y gas celebrada por la Corporación Nacional del Petróleo (NOC) en casi las últimas dos décadas, Imaz puso en valor que la producción en 'upstream' en el país africano alcanzó el año pasado su nivel más alto desde 2012.

En este sentido, mostró también una "visión positiva" con Libia, ya que es un país "más estable" y con "mayor seguridad sobre el terreno" y confió en una mayor producción para este ejercicio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pueyo y Colell acaban en una óptima 15ª plaza en el sprint libre por equipos de Milán y Cortina

España logra una clasificación inolvidable en la final de esquí de fondo por equipos masculino en Milán y Cortina d'Ampezzo, superando expectativas, mientras Noruega consolida su dominio histórico con un nuevo triunfo olímpico a cargo de Johannes Klaebo

Pueyo y Colell acaban en

Tajani viajará este jueves a EEUU para consolidar el papel de Italia como "observador" en la Junta de Paz

Italia participará como observador en la reunión inaugural sobre la paz en Gaza, donde representantes internacionales analizarán propuestas para la reconstrucción del enclave palestino y definirán estrategias conjuntas, mientras Turquía también suma su presencia, según confirmaron fuentes oficiales

Tajani viajará este jueves a

Yolanda Díaz defiende la respuesta de Marlaska ante la presunta agresión sexual del DAO y pide investigar hasta el final

La vicepresidenta segunda reclama una investigación exhaustiva sobre la denuncia de agresión vinculada al ex responsable policial y respalda la gestión del ministro del Interior, mientras denuncia el uso partidista del caso y exige protección para las víctimas

Yolanda Díaz defiende la respuesta

El Gobierno defiende que apartó de inmediato al DAO y reprocha al PP que mantenga al alcalde de Móstoles (Madrid)

La vicepresidenta Montero insiste en que el Ejecutivo responde con contundencia ante denuncias graves, critica la postura de la oposición y subraya la diferencia de criterios respecto a cargos investigados por comportamientos inapropiados en otros partidos

El Gobierno defiende que apartó

El PP registra una ley para prohibir ocultar el rostro con excepciones como meteorología adversa decretada

El PP registra una ley