Previa del Barça - UCAM Murcia

A pesar de que el historial reciente en los enfrentamientos directos favorece a UCAM Murcia en la Liga Endesa, con dos victorias por mínimas diferencias ante el Barça, la plantilla murciana se encuentra al completo para el reto de Copa del Rey, mientras el equipo catalán encara el torneo afrontando diversas dudas físicas en varios de sus jugadores clave. Según consignó el medio de comunicación, el partido de cuartos de final tendrá lugar este viernes a las 21.00 horas en el Roig Arena de Valencia, en un contexto donde ambos equipos están igualados en la tabla tras catorce victorias y seis derrotas.

De acuerdo con la información difundida, el Barça asume el desafío copero marcado por la condición de favorito, aunque llega condicionado por el estado físico de algunos de sus líderes. Kevin Punter, declarado candidato a MVP de la temporada, se encuentra en duda debido a una lesión en el aductor que podría impedirle participar. Además, Jan Vesely y Tomas Satoransky afrontan molestias por lumbalgia, lo que disminuye la fiabilidad de la plantilla de cara a este trascendental partido.

Tal como reportó la fuente, la esquadra azulgrana solo ha enfrentado en una ocasión previa a UCAM Murcia en la Copa del Rey: fue en semifinales de 2022, cuando los catalanes superaron a los murcianos por 90-103. No obstante, el estado actual de ambos equipos plantea un escenario muy distinto. Mientras el Barça mantiene la mejor defensa de la liga, permitiendo 80,05 puntos en contra por encuentro y consolidando una significativa mejoría bajo la dirección de Xavi Pascual, UCAM Murcia ha mostrado recursos para desarmar ese sistema defensivo, como demostraron sus triunfos en el Palau Blaugrana (78-81) y en el Palacio de Deportes de Murcia (84-83).

El medio detalló que el plantel de UCAM Murcia se presenta en óptimas condiciones físicas, recuperando a Sander Raieste, quien había mostrado molestias en la última jornada. Sito Alonso, el técnico murciano, tendrá disponibles a todos sus jugadores, reforzando las aspiraciones de la plantilla en lo que constituye su cuarta experiencia en la Copa del Rey, con la intención de llegar más lejos que en 2022, cuando cayeron en semifinales.

Entre los protagonistas del equipo murciano destacan los jugadores exteriores David DeJulius y Dylan Ennis, quienes suman conjuntamente promedios de 26,9 puntos y 7,2 asistencias, según datos publicados. En la pintura, Davontae Cacok ha sido determinante en los duelos frente al Barça, registrando promedios de 21,5 puntos, 5,5 rebotes y 22,5 puntos de valoración en esos enfrentamientos directos. De acuerdo con la información, Cacok llega en plenitud física a la cita de Valencia.

El análisis hecho por el medio subrayó que Xavi Pascual, entrenador del Barça, regresa a una competición que conoce bien, con tres Copas del Rey en ocho participaciones previas. Después de su retorno a la dirección técnica barcelonista, el equipo ha logrado diez victorias y solo ha sufrido dos derrotas, consolidando la defensa como su principal bastión.

La posible falta de Punter, Vesely y Satoransky obliga a que otros baluartes de la plantilla asuman mayores responsabilidades. Se espera que jugadores como Nico Laprovittola, quien promedia 11,3 puntos y 3,8 asistencias, y Will Clyburn, con 11,9 puntos, den un paso adelante para afrontar las carencias de efectivos y sumar en ataque y defensa, según lo informado por el medio. Esta situación de emergencia deportiva profundiza la presión sobre el Barça, que aspira a conquistar su vigésima octava Copa del Rey y romper una posible racha adversa de tres eliminaciones consecutivas en cuartos.

UCAM Murcia, que no accedió a la condición de cabeza de serie tras un resultado en la última jornada favorable a Kosner Baskonia, se presenta como un equipo emergente, dispuesto a desafiar el favoritismo azulgrana aprovechando la dinámica física y la confianza en sus recursos. El plantel murciano confía en la solidez de su grupo y en el aporte ofensivo y defensivo de su rotación completa, con jugadores como Raieste, Nakic, Forrest, Sant-Roos, Falk, Cate, Sevilla, Diagné y Martin, listos para complicar el pulso a la defensa catalana.

El encuentro, que contará con árbitros aún por designar, será transmitido por DAZN y se jugará en el Roig Arena de Valencia, escenario donde ambos equipos buscarán avanzar a semifinales. Sin poder contar posiblemente con Kevin Punter y con la estabilidad física de Vesely y Satoransky en duda, el Barça enfrenta un partido catalogado internamente como una auténtica final, resultado de dos resultados recientes negativos ante este rival en la liga.

El cruce entre dos escuadras que se han visto las caras en enfrentamientos muy igualados, con diferencias mínimas en los últimos partidos, suma expectación al contexto de la Copa del Rey, torneo en el que UCAM Murcia busca hacer historia y el Barça pretende ratificar su condición de candidato pese a las adversidades.