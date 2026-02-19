Agencias

Los relojes de Huawei recuperan los pagos sin contacto con Curve Pay

Guardar

Los relojes de Huawei han recuperado los pagos sin contacto con la integración de Curve Pay, tras su implementación en los 'smartphones' de la marca china.

Curve Pay se ha convertido en la aplicación habilitada para realizar pagos desde los dispositivos ponibles ('wearables') de Huawei, empezando por los relojes, para permitir pagar de directamente desde la muñeca.

Esto supone un paso más en el fortalecimiento de su ecosistema en Europa, después de que Curve Pay se convirtiera en una de las primeras soluciones en habilitar pagos sin contacto en los 'smartphones' Huawei y en una alternativa para los usuarios durante la transición a Huawei Mobile Services (HMS), como ha informado en una nota de prensa.

Curve Pay se integra con Huawei Wallet. Permite añadir y utilizar varias tarjetas desde una misma aplicación, con compatibilidad para la mayoría de tarjetas Visa y Mastercard, lo que evita que los usuarios tengan que cambir de banco.

También ofrece funciones como 'Go Back in Time' ('Deshacer'), para cambiar la tarjeta utilizada tras una compra hasta 120 días más tarde, y el 'Modo AntiVergüenza', que pasa a una tarjeta de respaldo si el pago se rechaza por falta de fondos. Además, Curve Pay ofrece la posibilidad de utilizar PayPal como fuente de financiación.

Este anuncio llega días después de que Huawei haya anunciado la celebración de un evento de lanzamiento en Madrid, en el que presentará su nuevo 'smartwatch' Watch GT Runner 2. Se celebrará el 26 de febrero, bajo el lema 'Now is Your Run' ('Ahora es tu carrera').

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Xavi Pascual: "No voy a Valencia a nada más que a ganar el título"

El técnico catalán se muestra confiado antes del estreno ante UCAM Murcia en la Copa del Rey, asumiendo el reto pese a las lesiones y destacando la ilusión del equipo blaugrana por levantar un nuevo trofeo en Valencia

Xavi Pascual: "No voy a

Mónica García asegura que "la Ley de Gestión Pública no pone en riesgo el modelo catalán", sino que "lo protege"

Durante el control al Gobierno, la titular de Sanidad defendió el nuevo marco legislativo, destacando que el sistema de Cataluña es referente en investigación e innovación y negó supuestas privatizaciones, asegurando que el objetivo es protegerlo de intereses privados

Mónica García asegura que "la

La borrasca 'Pedro' deja temporal marítimo y vientos de 120 km/h y el domingo los termómetros suben 8ºC más de lo normal

Costas del norte y levante bajo alerta debido al fuerte oleaje, viento intenso y riesgo de nevadas en cotas bajas, además del notable incremento térmico previsto para el fin de semana, según la Agencia Estatal de Meteorología

La borrasca 'Pedro' deja temporal

El portero Cristian Rivero renueva hasta 2027 con el Valencia CF

Formado en la academia valencianista desde niño, el guardameta nacido en Gandía extenderá su relación contractual tras consolidarse dentro del plantel, pese a no haber jugado esta temporada y haber pasado previamente por Alcorcón y Albacete

El portero Cristian Rivero renueva

Continúa la caída de visitantes chinos en Japón por las tensiones entre ambos países

La cifra de turistas procedentes de China en el país asiático descendió más de 60% en enero respecto al año anterior, afectada por alertas de Pekín y tensiones bilaterales tras advertencias de la primera ministra japonesa sobre Taiwán

Infobae