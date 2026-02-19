Los relojes de Huawei recuperan los pagos sin contacto con Curve Pay

Los relojes de Huawei han recuperado los pagos sin contacto con la integración de Curve Pay, tras su implementación en los 'smartphones' de la marca china.

Curve Pay se ha convertido en la aplicación habilitada para realizar pagos desde los dispositivos ponibles ('wearables') de Huawei, empezando por los relojes, para permitir pagar de directamente desde la muñeca.

Esto supone un paso más en el fortalecimiento de su ecosistema en Europa, después de que Curve Pay se convirtiera en una de las primeras soluciones en habilitar pagos sin contacto en los 'smartphones' Huawei y en una alternativa para los usuarios durante la transición a Huawei Mobile Services (HMS), como ha informado en una nota de prensa.

Curve Pay se integra con Huawei Wallet. Permite añadir y utilizar varias tarjetas desde una misma aplicación, con compatibilidad para la mayoría de tarjetas Visa y Mastercard, lo que evita que los usuarios tengan que cambir de banco.

También ofrece funciones como 'Go Back in Time' ('Deshacer'), para cambiar la tarjeta utilizada tras una compra hasta 120 días más tarde, y el 'Modo AntiVergüenza', que pasa a una tarjeta de respaldo si el pago se rechaza por falta de fondos. Además, Curve Pay ofrece la posibilidad de utilizar PayPal como fuente de financiación.

Este anuncio llega días después de que Huawei haya anunciado la celebración de un evento de lanzamiento en Madrid, en el que presentará su nuevo 'smartwatch' Watch GT Runner 2. Se celebrará el 26 de febrero, bajo el lema 'Now is Your Run' ('Ahora es tu carrera').