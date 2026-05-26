Borja Thyssen y Blanca Cuesta, anfitriones en el museo Thyssen mientras Tita Cervera continúa con su recuperación

Horas después de huir a la carrera de las preguntas de la prensa sobre la salud de la baronesa Thyssen ante las informaciones contradictorias que llegan desde Sant Feliu de Guíxols sobre cuál es su verdadero estado tras la fuerte neumonía que la llevó a ingresar de urgencia en la clínica Tecknon de Barcelona a finales de abril, Borja Thyssen y Blanca Cuesta han reaparecido en el museo Thyssen para capitanear la inauguración de la última exposición de la emblemática pinacoteca.

Arropados por algunas personalidades apasionadas del arte como Myriam Lapique -pura elegancia con un dos piezas rojo y sandalias de tacón al tono- o la galerista María Porto, que aplaudió la labor del primogénito de Tita Cervera y su mujer al frente del museo, "que es una joya para todos los españoles y lo están haciendo muy bien las nuevas generaciones", el matrimonio evitó una vez más a las cámaras accediendo al evento en coche muy serios y sin hacer declaraciones.

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La muestra, una exposición monográfica de la polaca Ewa Juszkiewicz que reinterpreta la tradicion histórica del retrato femenino cuestionando los cánones clásicos de la belleza, forma parte de la colección de Borja y Blanca, y de ahí que no hayan querido perderse su inauguración ejerciendo de anfitriones de excepción de la artista en ausencia de la baronesa por razones de salud.

Y a pesar de que durante el acto el hijo de Tita ha asegurado a la periodista Paloma Barrientos que "está todo en orden, sigue en Sant Feliu y vigilada", en el programa 'Y ahora Sonsoles' han insistido en que aunque su entorno "quiere dar un mensaje de tranquilidad, hay una preocupación extrema por su salud".

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Sin embargo, una muestra de que su evolución está siendo positiva es que estos días ha abandonado por primera vez su residencia de 'Más mañanas' en la Costa Brava para viajar a Barcelona en coche a hacer unas gestiones con el abogado y el notario.