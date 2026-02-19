'Los Domingos', con 11 candidaturas, y 'Anatomía de un instante', con 13, favoritas en los XIII Premios Platino Xcaret

'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, con once candidaturas, y 'Anatomía de un instante, con trece, son las dos producciones españolas que parten con más opciones en la lista de 20 candidaturas por categoría en la XIII Edición de los Premios Platino Xcaret, que se celebrarán el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del mexicano Parque Xcaret (Riviera Maya).

Un total de 190 obras audiovisuales han sido seleccionadas en la lista de 20 candidaturas por categoría. Estas aspiran a ser finalistas en las distintas categorías del galardón.

En la categoría a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, España aspirará a la nominación final con las producciones Los Domingos (Alauda Ruiz de Azúa) y Sirât (Oliver Laxe). Ambos cineastas compiten por el galardón a Mejor Dirección.

En categoría actoral, Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz ('Los Domingos') son candidatas en la categoría de Mejor Interpretación Femenina. Igualmente, aspiran a la nominación final a Mejor Interpretación Masculina, Alberto San Juan ('La Cena') y José Ramón Soroiz ('Maspalomas'). Las actrices que figuran en la categoría Mejor Interpretación Femenina de Reparto son Elvira Mínguez ('La Cena') y Nagore Aranburu ('Los Domingos'), y los actores que se postulan a Mejor Interpretación Masculina de Reparto son Álvaro Cervantes ('Sorda'), Juan Minujín ('Los Domingos'), y Kandido Uranga ('Maspalomas').

A Mejor Guion, Alauda Ruiz de Azúa (Los Domingos), Jose Mari Goenaga (Maspalomas), y Oliver Laxe y Santiago Fillol (Sirât) son las candidatas a la nominación. Por su parte, Aránzazu Calleja (Maspalomas) se postula a Mejor Música Original.

Los candidatos a Mejor Película Documental son 'Flores para Antonio' (Elena Molina e Isaki Lacuesta) y 'Tardes de soledad' (Albert Serra). 'Decorado' (Alberto Vázquez), 'La luz de Aisha' (Shadi Adib) y 'Norberto' (José Corral Llorente) se postulan a la nominación a Mejor Película de Animación, mientras que 'La Cena' (Manuel Gómez Pereira) y 'Padre no hay más que uno 5' (Santiago Segura) hacen lo propio en la categoría de Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción.

Asimismo, a Mejor Ópera Prima, 'Ciudad sin sueño', de Guillermo Galoe, y 'Sorda', de Eva Libertad, optan a estar categoría, mientras que 'Sorda' también se postula al premio al Cine y Educación en Valores.

En las categorías técnicas, los candidatos son Juan Pedro de Gaspar ('El cautivo') y Koldo Vallés ('La cena') a Mejor Dirección de Arte; Bet Rourich ('Los Domingos') y Mauro Herce ('Sirât') a Mejor Dirección de Fotografía; Andrés Gil ('Los Domingos') y Cristóbal Fernández ('Sirât') a Mejor Dirección de Montaje; Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas ('Sirât') y Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo ('Sorda') a Mejor Dirección de Sonido; Paula Gallifa Rubia y Ana Rubio ('Los tigres'), y Pep Claret ('Sirât') a Mejores Efectos Especiales; Ana Martínez Fesser ('Los Domingos') y Helena Sanchís ('La Cena') a Mejor Diseño de Vestuario; y Ainhoa Eskisabel y Jone Gabarain ('Los Domingos'), y Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz ('El cautivo') a Mejor Maquillaje y Peluquería.

SERIES

En el apartado de series, 'Anatomía de un instante' (Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez), 'Poquita fe' (Pepón Montero y Juan Maidagán) y 'Yakarta' (Diego San José) son las candidatas a Mejor Miniserie o Teleserie. Por su parte, los títulos candidatos a Serie de Larga Duración son 'La encrucijada', 'La promesa', 'Sueños de libertad' (Beatriz Duque y Verónica Viñé) y 'Valle salvaje'.

En la categoría Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie aparecen como candidatas Candela Peña ('Furia'), Carla Quílez ('Yakarta') y Esperanza Pedreño ('Poquita fe'), mientras que Álvaro Morte ('Anatomía de un instante'), Javier Cámara ('Yakarta') y Luis Zahera ('Animal') están presentes en la categoría Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie.

Las actrices que optan a la nominación a Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie son Julia de Castro ('Poquita fe'), Lucía Jiménez ('Cuando nadie nos ve') y Pilar Gómez ('Yakarta'). Hacen los propio a la categoría Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie los actores españoles David Lorente y Eduard Fernández ('Anatomía de un instante') y Secun de la Rosa ('Superestar').

En categorías técnicas, los nominados son Jorge Fernández de Soto ('La vida breve') y Pepe Domínguez del Olmo ('Anatomía de un instante') a Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie; Álex Catalán ('Anatomía de un instante') y Juan Carlos Franco y Carlos de Miguel ('Ena. La reina Victoria Eugenia') a Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie; Jose M. G. Moyano ('Anatomía de un instante') y Mapa Pastor y Marta Nebot ('Poquita fe') a Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie; Alberto García ('La vida breve') y Daniel de Zayas ('Anatomía de un instante') a Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie; Nacho Díaz ('Anatomía de un instante') y Óscar del Monte ('Silencio') a Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie; Ana Sanchís ('La vida breve') y Fernando García ('Anatomía de un instante') a Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie; y Paty López y Anaís Parejo ('Ena. La reina Victoria Eugenia') y Yolanda Piña ('Anatomía de un instante') a Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie.

Durante la gala también se concederá el Premio Platino de Honor que, en otras ediciones, ha recaído sobre personalidades destacadas del audiovisual iberoamericano, como han sido Eva Longoria, Cecilia Roth, Benicio del Toro, Carmen Maura, Diego Luna, Raphael, Adriana Barraza, Edward James Olmos, Ricardo Darín, Antonio Banderas y Sonia Braga.

Igualmente, y como en cada edición, se entregarán también los Premios del Público a Mejor Película Iberoamericana, a Mejor Interpretación Masculina, a Mejor Interpretación Femenina, a Mejor Miniserie o Teleserie, a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie y Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie.