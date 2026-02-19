Los colegios mayores analizan su valor formativo durante sus XLVII Jornadas, celebradas en la UGR

La Universidad de Granada (UGR) acoge, desde este pasado miércoles y hasta el 20 de febrero, las XLVII Jornadas de Colegios Mayores, que reúnen a 256 participantes procedentes de 74 instituciones de España, Italia y México, de los cuales 130 son colegiales y 126 miembros de equipos directivos. La alcaldesa de la capital granadina, Marifrán Carazo, y el vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria, Juan Luis Benítez, han participado en el acto oficial de apertura en el Espacio V Centenario.

Organizadas con la colaboración y acogidas por la UGR, las jornadas convierten durante tres días a la institución académica granadina en "epicentro del debate nacional e internacional sobre el presente y el futuro de la educación superior y el papel formativo de los colegios mayores", según ha detallado la institución académica en una nota de prensa este jueves.

Bajo el lema 'El valor formativo de los colegios mayores', este encuentro se consolida como un espacio de diálogo, aprendizaje y convivencia, en el que se comparten buenas prácticas educativas, experiencias innovadoras y proyectos de desarrollo personal y académico. La UGR ha incidido en su compromiso "con la formación integral del estudiante universitario y con el papel" de estos centros "como espacios complementarios esenciales dentro del ecosistema universitario".

El acto inaugural ha contado también con la intervención del presidente de Colegios Mayores, Antonio Navajas, y ha incluido una lección magistral a cargo del director del Colegio Mayor Universitario San Bartolomé y Santiago, y catedrático y decano de la Facultad de Derecho, José Luis Pérez Serrabona.

Durante el desarrollo de las jornadas, los participantes asisten a ponencias, mesas redondas y talleres prácticos en los que se abordan cuestiones como el liderazgo juvenil, la convivencia, la participación social, la formación integral del estudiante y el papel de los colegios mayores en la construcción de una sociedad más comprometida.

El encuentro destaca por su enfoque dinámico y participativo, con actividades diseñadas para "fomentar el intercambio de ideas, el trabajo en red entre instituciones y el aprendizaje compartido entre distintos colegios mayores". Asimismo, se presentan iniciativas y proyectos desarrollados en diferentes puntos de Andalucía y del resto de España, consolidando estas jornadas como un espacio de referencia para la innovación educativa y la formación en valores.