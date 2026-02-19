Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajan hasta las 206.000 solicitudes

Los aumentos más marcados en las peticiones de subsidio por desempleo durante la última semana se localizaron en Texas, donde la cifra subió en 2.592, así como en Virginia, California, Tennessee y Kentucky. Según informó el Departamento de Trabajo de Estados Unidos este jueves, la solicitud total de apoyos por desempleo en todo el país se redujo en comparación con la semana anterior y se situó en 206.000, lo que representa una caída de 23.000, tal como detalló el medio.

De acuerdo con los datos divulgados por el Departamento de Trabajo y publicados por la agencia, los perceptores totales de la prestación ascendieron a 1,869 millones durante la semana terminada el 7 de febrero, lo que implica un aumento de 17.000 respecto a los 1,852 millones registrados en los siete días previos. El mismo periodo del año anterior contabilizó 1,861 millones de beneficiarios, evidenciando cambios mínimos en la tendencia anual.

El balance de solicitudes revela una marcada variabilidad entre los estados. Texas lideró las subidas, seguido por Virginia, que sumó 1.909 nuevas peticiones. California registró un incremento de 1.362, mientras que Tennessee y Kentucky sumaron 924 y 838 respectivamente. Por el contrario, las disminuciones más notorias se presentaron en Pensilvania, donde las solicitudes descendieron en 3.181; en Missouri, con una reducción de 2.755; Illinois, con 2.371 menos; Wisconsin, con un descenso de 1.946; y Míchigan, con 1.771 menos beneficiarios, según detalló el Departamento de Trabajo.

El análisis de las tasas de desempleo respaldadas por ayudas estatales permitió identificar a Rhode Island con el mayor porcentaje registrado, un 3%. Le siguieron Nueva Jersey con 2,9%, Massachusetts con 2,7%, Minnesota y Washington con 2,6%. Illinois, Montana y Nueva York compartieron una tasa de 2,2%, mientras que California y Pensilvania anotaron un 2,1%, según publicó el Departamento de Trabajo.

La evolución semanal de las cifras pone de relieve la capacidad de recuperación del mercado laboral en varias regiones del noreste, donde los descensos fueron especialmente pronunciados. Mientras que en el sur y el oeste del país, especialmente en Texas y California, el número de solicitudes aumentó, lo que marca diferencias regionales significativas.

Según reportó el Departamento de Trabajo, el número de beneficiarios de subsidios por desempleo se ha mantenido estable en términos interanuales, con variaciones limitadas en comparación con los datos recogidos hace un año. Estos registros oficiales constituyen uno de los principales indicadores para medir la solidez del mercado laboral estadounidense y permiten a los analistas evaluar la velocidad de adaptación de la economía frente a las fluctuaciones en la demanda de empleo.

Además, el seguimiento semanal de las peticiones de desempleo se emplea para ajustar políticas públicas y programas de apoyo a trabajadores en los estados donde se evidencian cambios considerables. El Departamento de Trabajo subrayó que las cifras desagregadas por estado ofrecen una perspectiva más precisa sobre los focos de aumento y reducción en la demanda de subsidios, lo que resulta clave para la toma de decisiones a nivel regional y federal.

El reporte detallado por el Departamento de Trabajo reveló, finalmente, que la situación en la mayoría de los estados se mantuvo relativamente estable, salvo por los cambios acentuados en ciertas jurisdicciones. Estos datos forman parte del monitoreo constante que realiza la autoridad laboral para evaluar la evolución del desempleo y su impacto en la población activa del país.