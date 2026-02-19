La UCAM e INCYDE promoverán el emprendimiento en Venezuela

Profesionales civiles de la diócesis de Carúpano recibirán formación específica para asistir a pequeños negocios en la localidad venezolana, en el marco de un programa que busca impulsar el conocimiento técnico e incrementar el apoyo empresarial a la juventud. Conforme a lo divulgado por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), esta iniciativa está respaldada por el reciente acuerdo firmado entre la UCAM, la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio de España y la Diócesis de Carúpano, un pacto diseñado para favorecer la capacitación, la asesoría y el respaldo técnico a jóvenes emprendedores en la región.

El convenio se oficializó en la sede de la Fundación INCYDE en Madrid y, según detalló la UCAM, sienta las bases para un programa formativo destinado al entorno venezolano, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico a través del espíritu empresarial. Entre las personas presentes durante la formalización del acuerdo figuraron la presidenta de la UCAM, María Dolores García; el director general de INCYDE, Javier Collado; el obispo de Carúpano, Jaime Villarroel; José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España y Doctor Honoris Causa por la UCAM; Gonzalo Wandosell, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa y director de la Cátedra UCAM Emprendedores; y María Mendoza, miembro del Consejo de Gobierno de la institución universitaria. El medio institucional enfatizó que las negociaciones previas entre García, Collado y Villarroel sirvieron para concretar el compromiso común de estimular el emprendimiento y perfilar el despliegue del plan formativo.

De acuerdo con la información proporcionada, este acuerdo marco contempla como uno de sus principales ejes la transferencia de conocimientos técnicos y metodológicos a través del intercambio de experiencias y la formación de formadores, todo ello bajo la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. El medio subrayó que la aplicación de esta metodología pretende contribuir tanto a la mejora de las capacidades profesionales de los participantes como al fortalecimiento y modernización del tejido productivo regional.

El plan, denominado 'Programa de formación en emprendimiento, asesoramiento y capacitación para la puesta en marcha de un proyecto empresarial', prevé su desarrollo durante el año 2026. A lo largo de ese periodo, los jóvenes de Carúpano podrán acceder a recursos orientados a elevar su nivel de cualificación, así como a mecanismos que faciliten tanto la creación como el sostenimiento de nuevas empresas. Los participantes también contarán con el acompañamiento en procesos de adaptación a las innovaciones tecnológicas, elemento considerado clave para la actualización y mejora de la productividad local.

Tal como publicó la UCAM, los profesionales civiles formados en el marco de la diócesis tendrán la misión de asistir a quienes emprenden negocios en la localidad, favoreciendo así una red de apoyo comunitario sustentada en el conocimiento técnico y la experiencia transmitida por el programa. En cuanto a la estructura de implementación, INCYDE asumirá el liderazgo en la planificación, gestión y supervisión con un equipo propio de consultores expertos. Asimismo, la organización proveerá la logística necesaria para el funcionamiento efectivo del proyecto.

Por otra parte, según reportó la UCAM, la universidad y la Diócesis de Carúpano desempeñarán un papel central en la selección y reclutamiento de los participantes, conjuntamente con la tarea de facilitar espacios y proveer alojamiento para las actividades formativas. Ambas entidades mantienen desde hace años una colaboración en el ámbito educativo, lo que aporta experiencia y conocimiento previo a esta nueva colaboración.

La alianza entre la UCAM e INCYDE, según recordó la universidad, se ha desarrollado en torno a proyectos previos como UCAM HiTech, una incubadora de alta tecnología enfocada en los sectores de salud, alimentación y deporte, respaldada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Esta cooperación se ha intensificado gracias a la creación de programas académicos cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE), diseñados para promover el emprendimiento, facilitar la creación y consolidación de empresas y capacitar a jóvenes interesados en desarrollar iniciativas empresariales.

Según consignó la UCAM en su comunicado, la estrategia conjunta con INCYDE y la Diócesis de Carúpano refuerza el esfuerzo sostenido de ambas instituciones por favorecer la formación y el acompañamiento a nuevas generaciones de emprendedores venezolanos. Todo el proyecto busca no solo estimular la actividad empresarial, sino también consolidar una red de apoyo técnico y promover la actualización del conocimiento y la transferencia tecnológica en la región.