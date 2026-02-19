eBay pagará más de 1.000 millones por la plataforma de compraventa de ropa de segunda mano Depop

Depop cerró el año 2025 con un volumen anual de ventas brutas de unos 1.000 millones de dólares (846 millones de euros), un avance interanual cercano al 60% en el mercado estadounidense y una base de 7 millones de compradores activos, de los cuales casi el 90% tiene menos de 34 años, sumando más de 3 millones de vendedores, de acuerdo con la información publicada por los medios participantes en la operación. En este contexto, la plataforma especializada en moda de segunda mano ha sido objeto de un acuerdo para su adquisición por parte de eBay, por una suma aproximada de 1.200 millones de dólares (1.015 millones de euros) en efectivo.

Según reportó el medio, la transacción fue aprobada de manera unánime por los consejos de administración tanto de eBay como de Etsy, empresa que controlaba Depop desde 2021, cuando la compró por 1.625 millones de dólares (1.374 millones de euros). Se prevé que el cierre definitivo de la operación tenga lugar en el segundo trimestre de 2026, una vez se hayan cumplido los requisitos regulatorios correspondientes y las condiciones pactadas.

El acuerdo establece que Depop mantendrá su denominación, identidad de marca, plataforma tecnológica y cultura, pese a integrarse bajo la propiedad de eBay. La intención declarada es preservar la independencia operativa y el enfoque en el segmento juvenil que caracteriza a la plataforma. De acuerdo con eBay, la compra se financiará íntegramente con efectivo disponible de la empresa. Por su parte, Etsy informó que los recursos provenientes de la venta se destinarán a propósitos corporativos generales, recompras de acciones e inversiones en su negocio principal.

El anuncio de la operación tuvo un impacto inmediato en la cotización de ambas compañías: según consignó el medio, las acciones de Etsy subieron más del 15% en la negociación previa a la apertura de Wall Street, mientras que los títulos de eBay registraron un alza cercana al 8%.

Jamie Ianonne, consejero delegado de eBay, enfatizó que “Depop ha creado una plataforma de confianza y con un fuerte impulso en la categoría de moda de segunda mano, y confiamos en que, como parte de eBay, Depop estará aún mejor posicionada para el crecimiento a largo plazo, beneficiándose de nuestra escala, ofertas complementarias y capacidades operativas”. Por su lado, Kruti Patel Goyal, consejera delegada de Etsy, consideró: “Creemos que esta transacción es un gran resultado para los accionistas de Etsy y un paso positivo para todos los involucrados”.

Desde la compra de Depop por parte de Etsy en 2021, la plataforma mostró un crecimiento consistente, con especial desempeño en Estados Unidos, según detalló el medio. Depop se ha consolidado dentro del mercado global de ropa de segunda mano y goza de una base de usuarios donde predominan los jóvenes menores de 34 años, quienes representan una parte significativa de las transacciones y la comunidad activa de la plataforma.

Etsy, con la venta, busca fortalecer su posición financiera y reinvertir en su plataforma principal y políticas de recompra, mientras que eBay apuesta a reforzar su presencia dentro del segmento de moda juvenil y economía circular, aprovechando sinergias en operaciones y servicios relacionados. La expectativa es que, una vez completada la integración, Depop logre expandir y escalar su propuesta de valor con los recursos y la red de su nuevo propietario, manteniendo el atractivo distintivo que la ha caracterizado desde su fundación.