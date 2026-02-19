Crónica del Manchester United - Atlético de Madrid: 2-0

El Atlético de Madrid ha perdido este jueves por 2-0 en su visita al Manchester United y ha quedado eliminado en el 'playoff' de los octavos de final en la Liga de Campeones Femenina, como colofón a un cruce sin casi opciones para las madrileñas tras haber arrastrado un doloroso 0-3 del partido de ida en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares.

Esta vez en las instalaciones del Leigh Sports Village, el conjunto colchonero volvió a pagar caro su flojo ataque. Synne Jensen protagonizó en el 10' un buen derechazo desde la frontal del área, pero la portera rival Phallon Tullis-Joyce despejó el balón a media altura.

Casi de inmediato, el Atlético tuvo otra oportunidad para marcar, aún más clara, a la salida de un córner y con un cabezazo cercano que Lauren Leal mandó por encima del larguero. Las 'diablas rojas' se acercaron al área de Lola Gallardo con un par de pases en profundidad al contragolpe y después tuvo Jensen otra ocasión, pero que igualmente se fue al limbo.

Antes de la primera media hora, Lisa Naalsund condujo el esférico por la banda izquierda y lo cedió por abajo al corazón del área visitante, donde Julia Zigiotti Olme efectuó un zurdazo a ras de césped y que se comió Gallardo. Aunque hubo un conato de reacción rojiblanca por obra de Fiamma Benítez, una internada de Lea Schüller avisó de lo que se venía.

En el minuto 41, al saque de un córner, Jess Park recibió la pelota fuera del área sin ninguna adversaria cerca, se perfiló rápidamente y ejecutó un derechazo potente que cogió vuelo y entró en la portería del Atlético casi por la escuadra. Después del descanso, apenas mejoraron las pupilas de José Herrera, quien lleva un mes escaso como entrenador.

Las colchoneras están mostrando este curso una imagen discreta en la Liga F Moeve, pero aún tienen por delante las semifinales en la Copa de la Reina frente al Costa Adeje Tenerife. A esa eliminatoria, con la ida el 11 de marzo y la vuelta el 17 de marzo, llegarán con menos carga de calendario tras haberse consumado su adiós en esta Champions League.

No en vano, la segunda mitad en Leigh fue de evidente dominio local. Ellen Wangerheim merodeó el tercer gol del United en el 63', si bien lo evitó Gallardo con una parada de reflejos para mandar el remate a saque de esquina. En el 71' estrelló Park un zurdazo en la cepa del poste y poco más tarde Xènia Pérez fue expulsada por dos cartulinas amarillas.

Hubo solamente 10 minutos entre su primera tarjeta y la segunda, como reflejo de que al Atleti no le salía nada ni en este partido ni en toda una eliminatoria donde su inferioridad quedó patente. Sin percances de ningún tipo, el United amarró la victoria con ello su billete para los cuartos de final, ronda donde se enfrentará al FC Bayern de Múnich.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MANCHESTER UNITED, 2 - ATLÉTICO DE MADRID, 0 (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

MANCHESTER UNITED: Tullis-Joyce; Lundkvist (George, min.65), Le Tissier, Turner, Janssen; Miyazawa, Zigiotti (Awujo, min.46), Naalsund; Malard, Schüller (Wangerheim, min.55) y Park (Anderson, min.77).

ATLÉTICO DE MADRID: Gallardo; Fernández, Menayo (Rodríguez, min.58), Pérez, Lauren Leal, Medina (Otermín, min.65); Boe Risa (Martín, min.58), Bartel, Fiamma (Kühl, min.66); Jensen y Sarriegi (Luany, min.73).

--GOLES:

1-0, min.28: Zigiotti.

2-0, min.41: Park.

--ÁRBITRA: Stéphanie Frappart (FRA). Amonestó con tarjeta amarilla a Schüller (min.20) y Lundkvist (min.52) por parte del Manchester United, y a Menayo (min.34), Pérez (min.75 y 85) y Lauren Leal (min.76) en el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: Leigh Sports Village.