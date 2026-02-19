Ana Alonso: "A pesar del camino no iba a cambiar mi objetivo, iba a luchar la medalla del sprint"

El papel que desempeñaron la familia, los fisioterapeutas, el entrenador, el psicólogo, la nutricionista y el resto del equipo español resultó esencial para Ana Alonso en los meses posteriores a la grave lesión sufrida en octubre durante un entrenamiento. Tras ese periodo de recuperación, la deportista logró la medalla de bronce en la prueba de sprint de esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno, alcanzando además la primera presea para España en esta edición de la competencia. Según detalló Televisión Española, la esquiadora andaluza superó un escenario complicado, marcado por la incertidumbre y las dudas expresadas tanto por su entorno como por el propio proceso de rehabilitación, manteniendo durante todo el proceso la intención de competir por el oro en la prueba de relevos y por una medalla en el sprint.

La intervención de Alonso se produjo tras finalizar la carrera, cuando compartió sus impresiones y emociones en una entrevista con Televisión Española. Agradeció de manera especial el apoyo constante que recibió del entorno personal y profesional, aludiendo a la dureza del trayecto desde la lesión hasta la consecución del objetivo en los Juegos. “No tengo palabras, estoy superemocionada. Gracias, de verdad, a toda la gente que ha estado conmigo todos estos meses porque ha sido súper duro. Siempre dije que yo no iba a cambiar mi objetivo, que yo iba a luchar por el oro del relevo y por la medalla del sprint”, señaló la esquiadora, tal como reportó el medio público.

En su intervención, la atleta reconoció las dificultades que implicaba competir al máximo nivel tras el accidente, llegando a pensar en algún momento que ni siquiera estaría presente en la cita olímpica. “Pensaba que ni siquiera iba a llegar a los Juegos, pero aquí está la primera medalla,” confesó Alonso, según publicó Televisión Española. Añadió que muchas personas a su alrededor se sorprendieron por su determinación y por la decisión de mantenerse centrada en el objetivo deportivo, a pesar de la opinión de quienes lo consideraban improbable.

El logro de la medalla de bronce adquiere una relevancia particular para la delegación española, ya que representa la primera presea nacional en estos Juegos y la sexta en toda la historia de España en este tipo de competencias. De acuerdo con la información de Televisión Española, la hazaña refuerza la progresión mostrada en los últimos años por los representantes españoles en esquí de montaña, disciplina donde los resultados positivos ya se vislumbraban antes de la cita olímpica. “Ya sabíamos que en esquí de montaña veníamos haciendo muy buenos resultados, que podíamos estar aquí luchando por las medallas. Ojalá que sea la primera de muchas”, resaltó la deportista, mirando hacia el futuro de este deporte en España.

Con la vista puesta en los próximos desafíos, Ana Alonso dirigió la atención hacia la prueba de relevos, prevista para el sábado y donde competirá junto a Oriol Cardona, quien posteriormente también lograría el título de campeón olímpico según consignó Televisión Española. La atleta mostró confianza en su recuperación y describió el estado de su rodilla como suficientemente bueno para encarar la siguiente fase de la competición. “Vamos a tope. La rodilla ya ha pasado lo peor, y para el relevo va a aguantar como una campeona”, aseguró, según reportó el citado medio.

Alonso subrayó la influencia que tuvo el apoyo recibido en todo el proceso, mencionando que este respaldo fue determinante para mantener su fuerza y determinación en las etapas más difíciles de su recuperación y preparación para los Juegos Olímpicos de Invierno. Las palabras de la atleta, recogidas por Televisión Española, reflejaron una mezcla de emoción y agradecimiento hacia todos aquellos que formaron parte de su círculo de apoyo.

El logro obtenido por Ana Alonso se convirtió en un nuevo capítulo en la historia de la participación española en los Juegos Olímpicos de Invierno, formando parte de la creciente presencia y resultados positivos del país en disciplinas de montaña. El resultado también funcionó como estímulo para el resto del equipo y para futuros deportistas interesados en el esquí de montaña, evidenciando, según publicó Televisión Española, la evolución y el potencial del deporte español en escenarios internacionales.