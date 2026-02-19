Agencias

(AMP) El rey pide "un entorno estable y reglas claras" para pymes, el "nervio del tejido productivo español"

Felipe VI advierte sobre la importancia de apoyar a empresas pequeñas y medianas frente a desafíos como digitalización y sostenibilidad, reclamando mayor respaldo institucional para impulsar el desarrollo económico, la generación de empleo y la expansión global del sector empresarial español

Guardar

La empresa biotecnológica Tebrio Group S.L., ubicada en Doñinos de Salamanca, ha sido reconocida como la Pyme Nacional del Año 2025 gracias a su papel pionero en la cría industrial del insecto Tenebrio Molitor y su desarrollo de ingredientes para alimentación animal, vegetal y aplicaciones industriales. Con tecnologías patentadas en más de 150 países y procesos de “residuo cero” que requieren hasta un 90% menos de agua y un 80% menos de tierra cultivable en comparación con métodos convencionales, la compañía se consolida como un referente para la industria, según informó Europa Press. Este enfoque sostenible permite a Tebrio comercializar proteínas y grasas para consumo animal, fertilizantes orgánicos para la nutrición de suelos y plantas, y polímeros usados en diferentes ramas biotecnológicas, contribuyendo a reducir la huella de carbono al no producir emisiones de gases como metano o amoniaco.

Durante la entrega del IX Premio Nacional Pyme del Año, celebrada este jueves y consignada por Europa Press, el rey Felipe VI destacó la contribución fundamental de las pequeñas y medianas empresas (pymes) al señalar que constituyen “el nervio del tejido productivo español”. En su intervención, el monarca subrayó que estas empresas, presentes en talleres, despachos y líneas de producción en todo el territorio, resultan esenciales por su capacidad para sostener el empleo, impulsar la innovación y fortalecer los lazos que estructuran la vida económica y social del país.

De acuerdo con Europa Press, Felipe VI manifestó que las pymes españolas enfrentan una etapa de transformación marcada por la digitalización acelerada, la transición ecológica y la internacionalización, influenciada por nuevas tensiones geopolíticas. El monarca hizo hincapié en que estos procesos redefinen las perspectivas del sector, “plantean desafíos reales, pero también oportunidades para reforzar nuestro tejido empresarial y proyectar una España cada vez más competitiva y ágil en un mundo cada vez más exigente; siempre que sepamos hacer bien los deberes”.

Felipe VI invitó a los empresarios a mantener una actitud de adaptación, innovación y anticipación, considerándola clave para alcanzar un crecimiento sólido. “Queridos empresarios, no basta con reconocer vuestra labor; es necesario acompañarla, especialmente cuando enfrentáis dificultades”, señaló, según Europa Press. El monarca también insistió en la importancia de establecer un entorno estable y reglas claras para favorecer el crecimiento y la proyección internacional de las pymes, promoviendo la colaboración entre administraciones públicas, entidades financieras y asociaciones empresariales. Únicamente en un contexto así —agregó— se optimizan los recursos de financiación, la formación especializada y los marcos regulatorios capaces de consolidar el empleo estable, fomentar la innovación tecnológica y abrir nuevas oportunidades en mercados internacionales.

El rey animó a las pequeñas y medianas empresas a exportar y crear valor a partir de sus ideas, transmitiendo que cuentan con el acompañamiento de las instituciones y de la sociedad entera, “que es consciente y está orgullosa de la dimensión de vuestro esfuerzo”.

Según publicó Europa Press, el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, reconoció el esfuerzo de las más de 1.700 empresas participantes en esta edición del premio y destacó el coraje, la audacia y la disposición a asumir riesgos demostrada por las 21 empresas finalistas. “Tenéis que saber que no estáis solas. Somos muchos los que estamos a vuestro lado para acompañaros, ayudaros y asesoraros”, declaró Bonet durante la ceremonia.

Por otro lado, el presidente de Santander España, Luis Isasi, puntualizó que estos premios “no son solo un reconocimiento empresarial”, sino una manera de visibilizar a las empresas que, según señaló, “generan empleo estable, reinvierten, innovan y compiten sin perder el vínculo con su territorio”, consolidando así la fortaleza del país.

En este acto se entregaron además los accésits nacionales del certamen. El medio Europa Press enumeró los ganadores: el de Internacionalización recayó en MiiN Cosmetics S.L., de Barcelona; el de Innovación y Digitalización, en Oncomatryx Biopharma S.L., de Vizcaya; el de Formación y Empleo, en Coco Solution S.L., de Gran Canaria; y el accésit a Pyme Sostenible correspondió a Querqus Sustainable Packing S.L., de Zaragoza.

La consejera delegada de Tebrio, Adriana Casillas, expresó que este reconocimiento impulsa la proyección de la empresa y evidencia que, desde una pyme, resulta factible incidir en la realidad y crear un impacto global. Casillas puntualizó: “Que cuando la innovación se une al propósito, surgen empresas que transforman los desafíos en oportunidades y los sueños en proyectos tangibles”, tal como recogió Europa Press.

Tebrio Group S.L. está construyendo actualmente en Salamanca una mega factoría de 90.000 metros cuadrados que contempla la generación de 150 empleos directos y más de 1.350 trabajos indirectos, con una capacidad de producir más de 100.000 toneladas anuales de productos sostenibles, según detalló el medio.

El evento reflejó, según Europa Press, la centralidad de las pymes en el desarrollo económico y social español y la necesidad de fortalecer el acompañamiento institucional para que este sector logre afrontar con éxito los retos de la digitalización, la sostenibilidad y los nuevos mercados internacionales, elementos que configurarán el horizonte productivo de los próximos años.

Temas Relacionados

PymesTebrio GroupFelipe VIJosé Luis BonetSantander EspañaSalamancaDoñinos de SalamancaInnovaciónBiotecnologíaPremio Nacional Pyme del AñoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Arranca en Argentina la huelga general contra la reforma laboral, la cuarta contra el Gobierno de Milei

Miles de trabajadores suspenden actividades en rechazo a la iniciativa oficial que limita protestas y modifica derechos, mientras el Congreso debate cambios impulsados por Javier Milei, comprometiendo transporte, servicios públicos y provocando importantes cancelaciones de vuelos según autoridades

Arranca en Argentina la huelga

Medio centenar de desalojados en un barrio de Loja por el riesgo de caída de una roca del Hacho

Expertos del Instituto Geológico y Minero junto a autoridades locales mantienen evacuadas 24 viviendas en Loja mientras intentan estabilizar una roca de 60 toneladas cuya caída amenazaría numerosas casas, según comunicó el Ayuntamiento a través de redes sociales

Infobae

Forética llama a fomentar la colaboración público-privada para mejorar la gestión del agua en España

Más de una treintena de líderes empresariales instan a incluir el agua como eje central en la estrategia corporativa, alertando que España afronta graves riesgos por inversión insuficiente y tarifas desactualizadas frente a otras economías europeas

Forética llama a fomentar la

La exposición crónica a arsénico se asocia a mayor riesgo de cáncer de próstata avanzado, según un estudio

Un análisis del Instituto de Salud Carlos III revela que quienes presentan niveles altos de arsénico en las uñas tienen hasta el doble de riesgo de padecer formas agresivas de la enfermedad, subrayando la importancia de fortalecer el control ambiental

Infobae

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

La inversión permitirá a la compañía desarrollar infraestructura de recarga adaptable, basada en inteligencia artificial y energías renovables, resistente a fallos eléctricos, abierta a empresas externas y alineada con nuevas regulaciones para impulsar el avance de la movilidad automatizada en Estados Unidos

Uber gastará 84,6 millones de