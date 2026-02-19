(AMP) El rey pide "un entorno estable y reglas claras" para pymes, el "nervio del tejido productivo español"

La empresa biotecnológica Tebrio Group S.L., ubicada en Doñinos de Salamanca, ha sido reconocida como la Pyme Nacional del Año 2025 gracias a su papel pionero en la cría industrial del insecto Tenebrio Molitor y su desarrollo de ingredientes para alimentación animal, vegetal y aplicaciones industriales. Con tecnologías patentadas en más de 150 países y procesos de “residuo cero” que requieren hasta un 90% menos de agua y un 80% menos de tierra cultivable en comparación con métodos convencionales, la compañía se consolida como un referente para la industria, según informó Europa Press. Este enfoque sostenible permite a Tebrio comercializar proteínas y grasas para consumo animal, fertilizantes orgánicos para la nutrición de suelos y plantas, y polímeros usados en diferentes ramas biotecnológicas, contribuyendo a reducir la huella de carbono al no producir emisiones de gases como metano o amoniaco.

Durante la entrega del IX Premio Nacional Pyme del Año, celebrada este jueves y consignada por Europa Press, el rey Felipe VI destacó la contribución fundamental de las pequeñas y medianas empresas (pymes) al señalar que constituyen “el nervio del tejido productivo español”. En su intervención, el monarca subrayó que estas empresas, presentes en talleres, despachos y líneas de producción en todo el territorio, resultan esenciales por su capacidad para sostener el empleo, impulsar la innovación y fortalecer los lazos que estructuran la vida económica y social del país.

De acuerdo con Europa Press, Felipe VI manifestó que las pymes españolas enfrentan una etapa de transformación marcada por la digitalización acelerada, la transición ecológica y la internacionalización, influenciada por nuevas tensiones geopolíticas. El monarca hizo hincapié en que estos procesos redefinen las perspectivas del sector, “plantean desafíos reales, pero también oportunidades para reforzar nuestro tejido empresarial y proyectar una España cada vez más competitiva y ágil en un mundo cada vez más exigente; siempre que sepamos hacer bien los deberes”.

Felipe VI invitó a los empresarios a mantener una actitud de adaptación, innovación y anticipación, considerándola clave para alcanzar un crecimiento sólido. “Queridos empresarios, no basta con reconocer vuestra labor; es necesario acompañarla, especialmente cuando enfrentáis dificultades”, señaló, según Europa Press. El monarca también insistió en la importancia de establecer un entorno estable y reglas claras para favorecer el crecimiento y la proyección internacional de las pymes, promoviendo la colaboración entre administraciones públicas, entidades financieras y asociaciones empresariales. Únicamente en un contexto así —agregó— se optimizan los recursos de financiación, la formación especializada y los marcos regulatorios capaces de consolidar el empleo estable, fomentar la innovación tecnológica y abrir nuevas oportunidades en mercados internacionales.

El rey animó a las pequeñas y medianas empresas a exportar y crear valor a partir de sus ideas, transmitiendo que cuentan con el acompañamiento de las instituciones y de la sociedad entera, “que es consciente y está orgullosa de la dimensión de vuestro esfuerzo”.

Según publicó Europa Press, el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, reconoció el esfuerzo de las más de 1.700 empresas participantes en esta edición del premio y destacó el coraje, la audacia y la disposición a asumir riesgos demostrada por las 21 empresas finalistas. “Tenéis que saber que no estáis solas. Somos muchos los que estamos a vuestro lado para acompañaros, ayudaros y asesoraros”, declaró Bonet durante la ceremonia.

Por otro lado, el presidente de Santander España, Luis Isasi, puntualizó que estos premios “no son solo un reconocimiento empresarial”, sino una manera de visibilizar a las empresas que, según señaló, “generan empleo estable, reinvierten, innovan y compiten sin perder el vínculo con su territorio”, consolidando así la fortaleza del país.

En este acto se entregaron además los accésits nacionales del certamen. El medio Europa Press enumeró los ganadores: el de Internacionalización recayó en MiiN Cosmetics S.L., de Barcelona; el de Innovación y Digitalización, en Oncomatryx Biopharma S.L., de Vizcaya; el de Formación y Empleo, en Coco Solution S.L., de Gran Canaria; y el accésit a Pyme Sostenible correspondió a Querqus Sustainable Packing S.L., de Zaragoza.

La consejera delegada de Tebrio, Adriana Casillas, expresó que este reconocimiento impulsa la proyección de la empresa y evidencia que, desde una pyme, resulta factible incidir en la realidad y crear un impacto global. Casillas puntualizó: “Que cuando la innovación se une al propósito, surgen empresas que transforman los desafíos en oportunidades y los sueños en proyectos tangibles”, tal como recogió Europa Press.

Tebrio Group S.L. está construyendo actualmente en Salamanca una mega factoría de 90.000 metros cuadrados que contempla la generación de 150 empleos directos y más de 1.350 trabajos indirectos, con una capacidad de producir más de 100.000 toneladas anuales de productos sostenibles, según detalló el medio.

El evento reflejó, según Europa Press, la centralidad de las pymes en el desarrollo económico y social español y la necesidad de fortalecer el acompañamiento institucional para que este sector logre afrontar con éxito los retos de la digitalización, la sostenibilidad y los nuevos mercados internacionales, elementos que configurarán el horizonte productivo de los próximos años.