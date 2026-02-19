Alba Silva explica cómo es su 'futuro incierto' en Sevilla por la profesión de Sergio Rico

Tras una larga temporada en Emiratos Árabes por los compromisos profesionales de Sergio Rico que ha llegado a su fin por problemas con el cumplimiento del contrato del futbolista, Alba Silva ha regresado a Sevilla junto a toda su familia donde está disfrutando al máximo de este segundo embarazo que llegará a término el próximo mes de julio. En esta ocasión la joven acudió al desfile de Raquel Bollo del que disfrutó muy bien acompañada por su hermana y una de sus mejores amigas, Macarena Silva.

Luciendo la mejor de las sonrisas y presumiendo de barriguita de embarazo, Alba reconocía que su futuro en estos momentos es incierto y es que todo depende de los proyectos profesionales que surjan para Sergio en los próximos meses. "De momento estamos en Sevilla hasta nueva orden, ya sabéis como es esto del fútbol. Al final, bueno, Sergio ahora mismo es un futbolista libre, entonces puede fichar en cualquier momento, pero entiendo que al final el mercado se abre en verano, así que no sé si saldrá antes algo o esperaremos a verano para saber el nuevo destino" explicaba Alba ante las cámaras.

Feliz de poder estar de nuevo en Sevilla junto a toda su familia, Alba tiene muchas ganas de disfrutar de todas y cada una de las tradiciones de su tierra en las que muchas veces no ha podido estar por la distancia. "Este año voy a ir gordita, pero ya sabéis que yo sin vestirme de flamenca no puedo estar, así que tengo ganitas de lucir barriguita con trajes flamenca. Cumplo en julio, el 12 de julio, pero voy a ir gordita, de 8 meses a la Feria de Sevilla" adelantaba sobre sus planes.

Ambas amantes de la moda, explicaban qué tiene que tener para ellas un vestido de flamenca para que sea perfecto. "Yo siendo un poco fiel a mis ideas de siempre, creo que está bien innovar, y a mí me gusta innovar sin perder, digamos, lo que es la esencia de la moda flamenca. Yo, por ejemplo, no me gustan las transparencias, no me gustan los cortes asimétricos" reconocía Macarena.