Agencias

Al menos cuatro muertos y 17 heridos por la explosión de un camión cisterna en Chile

Guardar

Las autoridades de Chile han informado de que al menos cuatro personas han muerto y otras 17 han resultado heridas a causa de la explosión de un camión cisterna en el norte de la capital del país, Santiago de Chile, donde han alertado de que existe riesgo de que se produzca una nueva deflagración.

El incidente ha tenido lugar durante la mañana de este jueves en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, donde un camión que transportaba gas licuado ha explotado tras protagonizar un accidente, según informaciones de la cadena de radio chilena Bío-Bío.

Además de este vehículo, siete se han visto afectados por el incendio. El general de Carabineros, Víctor Vielma, ha afirmado que todo ocurrió después de que el conductor del camión "perdiera el control y colisionara con las barreras de contención" de la carretera.

Posteriormente, volcó. "El producto inflamable que transportaba provoca una explosión y esta explosión, afectó la otros vehículos que transitaban la zona, alcanzados por la explosión del gas", ha asegurado.

Vielma ha apuntado, además, que aún no se ha determinado si las víctimas mortales iban en el camión o en otros automóviles que sufrieron daños de forma colateral.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Estonia se muestra dispuesta a alojar armamento nuclear de la OTAN en su territorio "en caso necesario"

El gobierno báltico abre la puerta a recibir armas estratégicas aliadas frente a la amenaza de Moscú, según declaraciones que reflejan preocupación ante una posible ofensiva y la aceleración de inversiones para reforzar la seguridad regional

Estonia se muestra dispuesta a

Chenoa desmiente por completo haber retomado su relación con su exmarido: "Ni amistad. Hace un año que no lo veo"

Tras varios días de rumores sobre una supuesta reconciliación con Miguel Sánchez Encinas, la cantante expresa con contundencia que “no hay nada” entre ambos, precisando que ni siquiera mantienen contacto desde hace un año y enfocándose en su trayectoria artística

Chenoa desmiente por completo haber

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

La empresa inicia un proyecto prioritario para dotar a áreas urbanas clave de infraestructuras energéticas destinadas a la movilidad automatizada, con inversiones escalonadas que incluyen alianzas tecnológicas, incentivos para operadores e integración en sistemas locales, según Bloomberg

Uber gastará 84,6 millones de

María Ferreira Basanta publica 'Un mapa de los lugares donde caemos', "pequeñas cartas de amor" a Kenia o El Cairo

María Ferreira Basanta publica 'Un

Expertos destacan la nanotecnología y las terapias génicas para frenar el impacto de las enfermedades degenerativas

Expertos destacan la nanotecnología y