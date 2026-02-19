Aerolíneas Argentinas estima pérdidas de 2,54 millones de euros por el paro contra la reforma laboral de Milei

Aerolíneas Argentinas ha estimado un impacto económico de 3 millones de dólares (2,54 millones de euros) por la cancelación de 255 vuelos en toda su red de operaciones como consecuencia del paro convocado por los sindicatos en Argentina contra la reforma laboral.

De las cancelaciones, 219 corresponden a vuelos que cabotaje, que afectarán a cerca de 25.000 pasajeros, 32 a vuelos regionales, con cerca de 5.000 pasajeros impactados, y 4 a vuelos internacionales, que involucran a alrededor de 1.000 pasajeros. En total, más de 31.000 pasajeros se verán afectados.

La aerolínea ha anticipado que se aplicarán los descuentos salariales correspondientes al personal que se adhiera a la medida por la jornada no trabajada.

"La compañía reafirma su compromiso de brindar un servicio seguro, confiable y de calidad, aun en circunstancias adversas, y lamenta los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar", destacó la compañía en un comunicado.

Por su parte, Latam Airlines se ha visto obligada a alterar su operación desde y hacia Argentina para este jueves como consecuencia del paro, mientras que JetSMART ha cancelado los vuelos domésticos e internacionales programados para esta jornada, con una afectación de 96 vuelos y más de 17.000 pasajeros.

La huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei votará hoy en la Cámara de Diputados estará secundado por el sector del transporte, empleados de la Administración, comerciantes y de un total de 13 sindicatos.

La ley, aprobada hace una semana por el Senado, introduce limitaciones a asambleas y huelgas, crea un banco de horas que permite compensar horas extra con tiempo libre y establece un "salario dinámico" que puede establecerse por tiempo o por rendimiento, incluyendo comisiones individuales o colectivas.