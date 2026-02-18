Agencias

Tiger Woods no ha descartado aún estar en el Masters y sigue trabajando para intentar volver "al máximo nivel"

El golfista estadounidense Tiger Woods aseguró este martes que no ha renunciado todavía a competir en el Masters de Augusta, que se disputará del 9 al 12 de abril, y que sigue trabajando para "alcanzar un nivel" que le permita volver "al máximo nivel".

En rueda de prensa previa al Genesis Invitational de la PGA estadounidense, el californiano fue claro cuando se le preguntó si ya había descartado su presencia en Augusta, donde compitió por última vez en 2024. "No", replicó.

"El reemplazo del disco (lumbra) ha sido un desafío. Entré en una nueva década, así que estoy empezando a asimilar esa cifra. Mi cuerpo ha pasado por mucho y es una de esas cosas que, cada día, sigo intentando. Sigo intentando hacerme más fuerte, intentando conseguir más resistencia y alcanzar un nivel que me permita volver a jugar al máximo nivel. Sí, puedo (dar golpes completos), no bien todos los días, pero puedo pegarlos", añadió sobre una posible vuelta en declaraciones recogidas en la web de la PGA.

Además, Woods no tiene claro si asumiría la capitanía de los Estados Unidos para la Ryder Cup de 2027. "Me han pedido mi opinión al respecto, y aún no he tomado una decisión. Estoy tratando de entender qué queremos hacer con nuestro circuito y eso me ha llevado horas y horas todos los días, tratando de determinar si realmente puedo hacer honor a nuestro equipo, nuestros jugadores y todos los que participarán en la Ryder Cup, si puedo hacer justicia a mi tiempo", zanjó.

