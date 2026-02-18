Perplexity se decanta por no incluir anuncios para que los usuarios no desconfíen de los 'chatbots'

Perplexity se ha decantado por no incluir anuncios en su plataforma con el objetivo de que los usuarios no duden ni pierdan la confianza en los 'chatbots' con fines comerciales.

Aunque Perplexity fue una de las primeras empresas en tomar la medida de incluir publicidad en su experiencia de búsqueda impulsada por IA en noviembre de 2024, ha decidido revocar esta decisión para mantener la confianza de los usuarios.

"El problema con los anuncios es que el usuario empezaría a dudar de todo... por lo que no creemos que sea algo provechoso en lo que centrarnos ahora mismo", ha afirmado un ejecutivo anónimo de Perplexity en declaraciones recogidas por Financial Times.

En este marco, la compañía ya tomó la decisión de comenzar a eliminar los anuncios de su experiencia a finales del pasado año y, actualmente, no tiene previsto seguir adelante con nuevos acuerdos publicitarios, según ha podido conocer el citado medio.

En su lugar, Perplexity planea centrarse en el modelo de suscripción y ventas comerciales a grandes empresas y profesionales, según ha indicado otro ejecutivo a Business Insider. De esta forma pasaría a poner el foco de su negocio en producir servicios por los que los usuarios "estén dispuestos a pagar".

De esta forma, la compañía se posiciona en el bando de otras tecnológicas como Anthropic, que rechazan la implementación de anuncios en sus plataformas, una característica que OpenAI ha incluido publicidad en las conversaciones con ChatGPT en las versiones gratuitas y la suscripción a ChatGPT Go.