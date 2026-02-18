Merz se muestra escéptico sobre la viabilidad del futuro caza desarrollado por España, Francia y Alemania

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, se ha mostrado este miércoles escéptico sobre la viabilidad del nuevo caza Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS, por sus siglas en inglés), desarrollado entre España, Francia y Alemania, apuntando a "problemas en el perfil de requisitos".

"Tenemos un verdadero problema en el perfil de requisitos. Si no podemos resolverlo, no podremos mantener el proyecto", ha afirmado Merz en el pódcast 'Machtwechsel', centrado en política alemana, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Así, ha sostenido que Francia y Alemania precisan de un avión de combate diferente. "Concretamente, los franceses necesitan un avión de combate de última generación capaz de transportar armas nucleares y de operar desde portaaviones. En la Bundeswehr (las Fuerzas Armadas alemanas) no necesitamos eso en este momento", ha explicado.

Merz ha recalcado por ello que ahora se plantea la cuestión de si el FCAS se puede realizar con dos aviones. "Francia solo quiere construir uno y quiere adaptarlo prácticamente a las especificaciones que necesita Francia. Pero esas no son las que nosotros necesitamos", ha reiterado.

En este sentido, ha planteado la posibilidad de construir un nuevo avión de combate con España y otros países, sin incluir a Francia. Fuentes del Ministerio de Defensa de España indicaron recientemente que las partes se inclinan por dividir el programa y construir dos aviones: uno construido por la industria gala en solitario y otro desarrollado por empresas españolas y alemanas.

Las palabras de Merz llegan una semana después de que el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, recalcara que el proyecto está ahora "en manos" de los tres jefes de Gobierno, después de que las disputas sobre quién debería liderar el programa hayan puesto en cuestión el futuro del propio avión militar, uno de los proyectos de defensa más ambiciosos de Europa, y se ha visto envuelto en una disputa por el control entre las principales empresas.

El FCAS debería estar operativo alrededor de 2040, pero puede ser difícil cumplir ese plazo debido a las mencionadas disputas, principalmente entre París y Berlín sobre si Dassault Aviation o Airbus debería liderar el proyecto. España participa con la empresa Indra en la parte enfocada en sensores, Inteligencia Artificial (IA) y combate colaborativo.