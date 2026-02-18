Luke Thompson, Yerin Ha y Hannah Dodd, protagonistas de 'Los Bridgerton', arrasan en su visita a España

Con motivo del estreno de la cuarta y esperadísima temporada de 'Los Bridgerton', los actores Luke Thompson, Yerin Ha y Hannah Dood -que interpretan a los personajes de Benedict Bridgerton, Sofía, y Francesa Bridgerton- han visitado España dentro de su gira mundial para presentar por todo lo alto, con una exclusiva fiesta de máscaras en el Casino de Madrid, la nueva entrega de la serie de Netflix con la presencia de numerosas 'celebs' nacionales como Mar Flores, Vicky Martín Berrocal, Anabel e Isa Pantoja, Jessica Bueno, Manu Moreno, Alba Carrillo, Marta Lozano, o Lola Lolita.

Una visita exprés a nuestro país en la que los intérpretes han tenido tiempo de conocer algunos de los lugares más emblemáticos de la capital, como el Museo del Prado, alguna taberna castiza, o el Palacio Real -donde han protagonizado un posado entre sonrisas y complicidad-, y en la que, derrochando simpatía, han revelado qué es lo que más les gusta de España. ¡Spoiler querido lector, se confiesan fans de Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Javier Bardem, Rosalía... y las patatas bravas y la sangría!

Chapurreando algunas palabras en español -"pequeñito" es su favorita como ha reconocido entre risas-, un arrebatador Luke Thompson que conquistó todos los corazones con su cercanía y su atractivo en la fiesta inspirada en la tendencia Regencycore británica. "Hay gente que dice que la serie es sentimental y que no es serio, y la gente no quiere ver eso. Y resulta que Los Bridgerton es un ejemplo brillante del hecho de que queremos hablar de amor. Y queremos ver amor en pantalla en todas sus formas. Y todos esos códigos de romance que la gente puede llamar cliché o sentimental, La gente los ama y son realmente increíblemente significativos para la gente. Y millones de personas lo están viendo" ha expresado orgulloso.

"Solo hemos visto un poco el Palacio Real y es increíble, es como el Palacio de Buckingham pero mejor, y más impresionante, creo que es muy hermoso y, diría, apasionante" ha destacado sobre Madrid, desvelando que le encantaría trabajar con Penélope, Bardem y Almodóvar, a los que ha definido como "increíbles".

Yerin Ha, que debuta en la serie interpretando al personaje de Sofía, el amor 'prohibido' de Benedict Bridgerton, ha confesado que también es muy fan de Rosalía: "Sé que no es una actriz, pero amo su música, así que tal vez sea genial trabajar con ella".

"Los fans españoles son eléctricos y también muy respetuosos y dulces, y puedes sentir el amor y la pasión en la gente, así que me encanta eso. Y solo he estado aquí hoy, he estado en el Museo del Prado y he podido ver algunas pinturas muy famosas y en realidad el Palacio de los Reyes, hemos estado allí por 5 segundos para hacernos algunas fotos. Desearía tener más tiempo para explorar la ciudad, pero estamos ocupados promoviendo el show" ha añadido.

Por último, Hannah Doddd, Francesa Bridgerton, ha confesado que están "muy tristes" por tener que dejar Madrid tan pronto, ya que como ha reconocido "hemos tenido el mejor momento de nuestra vida aquí, es increíble y ver a todos los fans ahí fuera ha sido muy hermoso".

Lo que más le ha gustado de la capital, "las patatas bravas y la sangría". "Principalmente hemos estado en una habitación de hotel haciendo entrevistas, pero realmente quiero volver porque nunca he estado aquí antes, así que parece absolutamente hermoso" ha revelado antes de asegurar que "vamos a llamar a Antonio Banderas porque estuvo viendo 'Cabaret'" y le encantaría que participase en la próxima temporada de Los Bridgerton.