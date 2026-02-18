La brasileña Embraer entrega los dos primeros aviones A-29 Super Tucanos a la Fuerza Aérea Uruguaya

El contrato para la adquisición de los A-29 Super Tucano por parte de la Fuerza Aérea Uruguaya, firmado a finales de 2024, no solo contempló la compra de aeronaves, sino que incluyó equipos de misión, servicios logísticos integrados y un simulador de vuelo, elementos considerados clave para un proceso de modernización amplio. Esta información fue consignada por Embraer en un comunicado, citado por diversas plataformas internacionales. La entrega de las dos primeras unidades del modelo A-29 Super Tucano marca el inicio de esta nueva etapa para la flota aérea de Uruguay, con el objetivo de incrementar la protección del espacio aéreo y la vigilancia de fronteras, según detalló el fabricante brasileño en el anuncio oficial.

De acuerdo con Embraer, la Fuerza Aérea Uruguaya busca robustecer sus capacidades operativas por medio de esta incorporación, alineándose con una tendencia observada a nivel global en la renovación de flotas militares. La compañía destacó que el A-29 Super Tucano ya ha sido elegido por 22 fuerzas aéreas de diferentes países, acumulando más de 600.000 horas de vuelo desde su lanzamiento. Esta cifra refuerza la posición del modelo como referente en su segmento y explica el interés de nuevos potenciales clientes internacionales, especialmente gracias a sus prestaciones tecnológicas y eficiencia operativa.

El medio detalló que las aeronaves no solo están destinadas a misiones de patrulla y defensa, sino que ofrecen una plataforma multifunción apta para entrenamiento avanzado de pilotos, apoyo aéreo cercano, interdicción, vigilancia armada, reconocimiento, operaciones de escolta y tareas de lucha contra drones. Según la información difundida por Embraer, el A-29 Super Tucano se destaca por “la identificación precisa de objetivos y la integración de sistemas de armas y comunicaciones”, gracias a un avanzado sistema de aviónica con interfaz hombre-máquina y a un diseño de fuselaje pensado para soportar entornos exigentes y pistas no acondicionadas.

Embraer subrayó que otro aspecto relevante de la aeronave es su mantenimiento, considerado sencillo y de bajo costo, unido a una alta fiabilidad y eficiencia estructural, lo cual la transforma en una opción estratégica tanto desde el punto de vista económico como logístico. En el comunicado oficial, la empresa calificó la entrega como “un honor”, y el presidente y director ejecutivo de Embraer, Bosco da Costa Junior, valoró la ocasión como la consolidación de “una asociación que ha crecido a lo largo de más de 50 años”, recordando que Uruguay fue el primer país fuera de Brasil en adquirir un avión Embraer.

El ejecutivo de Embraer destacó que la llegada de los A-29 Super Tucano representa “un hito significativo en la historia de la FAU”, ya que amplía capacidades que antes no formaban parte del espectro operativo de la fuerza aérea uruguaya, según publicó el comunicado difundido este miércoles. En su declaración, Bosco da Costa Junior enfatizó que la versatilidad de los aviones y la posibilidad de cumplir una gran variedad de misiones ofrecerán a Uruguay una herramienta relevante para responder a los retos actuales en materia de seguridad y vigilancia.

La elección del A-29 Super Tucano por parte de Uruguay responde a una política de defensa que prioriza la actualización de medios técnicos y la búsqueda de plataformas reconocidas a nivel internacional tanto por su eficacia en zonas de conflicto como por su utilidad en operaciones de vigilancia y entrenamiento. Como detalló la empresa brasileña, la multitud de misiones posibles con esta aeronave abarca desde la formación inicial de pilotos militares hasta escenarios de defensa de fronteras y tareas contra amenazas irregulares, un factor considerado esencial para países con vastas extensiones territoriales y desafíos en materia de soberanía y combate a delitos transfronterizos.

Según consignó Embraer, la posibilidad de operar el modelo A-29 desde pistas no preparadas y su reducido requerimiento de infraestructura posicionan este avión como una solución adecuada para regiones rurales o alejadas de polos urbanos, optimizando recursos para la defensa y vigilancia territorial. El comunicado subraya que la opción por los Super Tucano está alineada con criterios de rentabilidad, integridad estructural y flexibilidad estratégica, componentes valorados por los estados mayores de diversas fuerzas aéreas.

Por su parte, la Fuerza Aérea Uruguaya contempla bajo este contrato un proceso de transición tecnológica que incluye capacitación de personal en el uso de simuladores y el manejo de nuevos sistemas de misión, cuyas características buscan mantener la operatividad a mediano y largo plazo. El medio brasileño también señaló que la incorporación de los equipos de misión y servicios logísticos está orientada a asegurar la disponibilidad y respuesta de la flota frente a necesidades imprevistas del contexto regional.

Finalmente, Embraer recalcó que el A-29 Super Tucano se ha consolidado como un referente mundial en el segmento de aviones multimisión, acumulando experiencia en distintos entornos geográficos y contribuyendo a operaciones tanto de carácter militar como de apoyo en situaciones de emergencia y patrullaje fronterizo, según la información consignada por la compañía tras la reciente entrega a la Fuerza Aérea Uruguaya.