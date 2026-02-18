La borrasca 'Pedro' deja temporal marítimo y vientos de 120 km/h y el domingo los termómetros suben 8ºC más de lo normal

La borrasca 'Pedro', la número 16 de la temporada, provocará el miércoles y el jueves un temporal marítimo importante en las costas del norte de la Península --con olas de más de siete metros-- y el Mediterráneo --con oleaje de más de cuatro metros--, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que ha avanzado que para el fin de semana las temperaturas subirán, con valores hasta 8ºC por encima de lo normal para la época.

A su vez, habrá rachas de viento muy fuertes en el norte y este del país, de más de 120 kilómetros por hora (km/h), así como nevadas en cotas bajas del tercio norte peninsular con una cota a partir de 700 metros en entornos del Pirineo y de la cordillera cantábrica el jueves. A partir del viernes, se impondrá el tiempo anticiclónico y se esperan precipitaciones escasas en los próximos días, con madrugadas y mañanas frías y un ambiente muy suave por la tarde.

En concreto, el paso de un frente asociado a la borrasca 'Pedro' dejará este miércoles lluvias abundantes en Galicia que serán localmente fuertes y persistentes. A su vez, también lloverá en las comunidades cantábricas, Pirineos, Castilla y León, puntos de la Comunidad de Madrid y norte de Extremadura y de Castilla-La Mancha. En líneas generales, las precipitaciones no serán demasiado abundantes salvo en Galicia. Eso sí, Del Campo ha precisado que la cota de nieve bajará al final del día hasta unos 900 metros en el tercio norte y a unos 1.500 a 1.900 metros en el resto.

El factor más adverso de este día será el temporal marítimo, que será importante en las costas de Galicia y del Cantábrico, con olas que superarán los siete metros. Asimismo, también soplará el viento con intensidad en amplias zonas del norte y del este de la Península, con rachas muy fuertes que podrían llevar a la caída de ramas, árboles u objetos situados en zonas elevadas, como alerta la AEMET. Durante este día, las temperaturas serán en general más bajas, aunque en el Cantábrico se rondarán los 18 a 20ºC y en el sureste se llegará a los 25ºC.

Tras el frente, el jueves llegará una masa de aire frío y húmedo que afectará sobre todo al norte de la Península. Mientras tanto, en el sur se comenzarán a imponer las altas presiones. De esta manera, podría haber alguna lluvia débil en zonas montañosas de Andalucía durante la primera mitad del día, aunque pronto remitirán, quedando las precipitaciones acotadas a zonas de montaña de la mitad norte y a Galicia y a las comunidades cantábricas.

En este sentido, la nieve aparecerá en los entornos del Pirineo y de la cordillera cantábrica a partir de tan sólo 700 metros, por lo que no sólo nevará en las montañas, sino que también lo hará en zonas aledañas más bajas. "Esto podría afectar al estado de las carreteras. Es recomendable consultar su estado si se va a viajar por el tercio norte peninsular", ha avisado el portavoz de AEMET.

Además, continuarán los vientos muy fuertes en el norte y el este de la Península así como en Baleares. Sobre todo afectarán a zonas del este peninsular, donde se podrán superar los 120 km/h en puntos elevados y expuestos al viento. Al respecto, continuará el mal estado de la mar con olas de más de siete metros en el Cantábrico y de cuatro en el Mediterráneo. Las temperaturas serán más bajas, sobre todo en el este peninsular, donde las máximas podrían bajar entre 6 y 8ºC con respecto al día anterior.

El viernes se impondrá definitivamente el tiempo anticiclónico, según Del Campo. De esta manera, se registrarán en general cielos despejados y las precipitaciones quedrán acotadas únicamente al Cantábrico Oriental y Pirineos. En estas zonas, nevará además a partir de unos 1.300 a 1.500 metros. El pronóstico recoge que estos cielos sin nubes harán que que la madrugada y las primeras horas de la mañana del viernes sean frías.

Así, habrá heladas en el norte y centro de la Península. De forma parelela, estos cielos tan despejados harán que el ambiente sea suave por la tarde y que haya una subida notable de la temperatura en buena parte del territorio con respecto al día anterior. En concreto, se superarán ya los 10 a 12ºC en casi todo el país mientras que en el Mediterráneo y en el Valle del Guadalquivir se sobrepasarán los 18 a 20ºC.

UN "ADELANTO PRIMAVERAL" Y TEMPERATURAS AL ALZA PARA EL FIN DE SEMANA

Durante el fin de semana y el lunes continuarán los cielos despejados y el tiempo estable sin precipitaciones en ningún punto del país, mientras que las temperaturas irán subiendo de manera progresiva. Por ello, las heladas perderán extensión e intensidad el sábado y el domingo apenas se registrará ninguna excepto en puntos de montaña.

Por el día, tanto el sábado pero especialmente el domingo, se sobrepasarán los 18ºC en el Cantábrico, Mediterráneo y en buena parte del centro y sur peninsular. De acuerdo con el portavoz de AEMET, "casi se puede decir que habrá un anticipio de la primavera". "El domingo y también probablemente el lunes las máximas estarán entre 5 y 8ºC por encima de lo normal para esta época del año y en muchos casos serán más propias de la segunda quincena de marzo o de comienzos de abril", ha precisado.

En lo que respecta a Canarias, Del Campo ha avanzado que en líneas generales predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes en zonas bajas del norte de las islas más montañosas. Este miércoles persistirá la calima de los días previos, aunque ya estará en retroceso y el jueves la concentración de polvo en suspensión será mucho menor.

En líneas generales, las temperaturas no experimentarán grandes cambios hasta el fin de semana cuando volverán a subir. También en este punto de la semana podría llegar otra vez polvo en suspensión que dará lugar a calima.