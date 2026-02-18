Guyana pide a Venezuela "abstenerse" de acciones que socaven la paz y defiende su soberanía sobre el Esequibo

El Gobierno de Guyana ha instado este miércoles a Venezuela a "abstenerse" de llevar a cabo o realizar acciones que puedan "socavar la paz y la estabilidad en la región", mientras que ha vuelto a defender su soberanía sobre la disputada región del Esequibo.

"El Gobierno de Guyana reafirma su compromiso inquebrantable con la coexistencia pacífica, el respeto mutuo entre las naciones y la resolución judicial definitiva de esta controversia por la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el Acuerdo de Ginebra de 1966 y la Carta de Naciones Unidas", ha indicado el Ministerio de Exteriores de Guyana en un comunicado.

En este sentido, ha resaltado que "durante casi seis decenios ha actuado de buena fe, respetando tanto la letra como el espíritu del Acuerdo de Ginebra y manteniendo al mismo tiempo el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales".

"Guyana seguirá defendiendo su soberanía e integridad territorial por medios lícitos y pacíficos y con plena confianza en la imparcialidad del fallo de la Corte Internacional de Justicia", ha expresado con motivo del 60° aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966.

El país ha defendido nuevamente que el acuerdo "no extingue el Laudo Arbitral de 1899 ni confiere a Venezuela el derecho de determinar unilateralmente el estatus de la región guyanesa del Esequibo", sino que "proporciona un camino claro" para que el tribunal de La Haya llegue a una resolución definitiva de la controversia.

"Guyana rechaza firmemente las aseveraciones y tergiversaciones procedentes de funcionarios venezolanos que buscan distorsionar el propósito y los efectos jurídicos del Acuerdo de Ginebra, niegan la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, o hacer valer reclamaciones infundadas sobre el territorio soberano de Guyana", ha zanjado.

Esto se produce después de que el Gobierno venezolano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez propusiera una "negociación de buena fe" con Guyana sobre el Esequibo, si bien afirmó que Caracas "jamás renunciará a sus derechos y títulos históricos" con respecto al disputado territorio.

El territorio está administrado por Guyana conforme a un laudo arbitral de 1899. Georgetown considera que la zona fue adquirida por Reino Unido a través de un acuerdo con Países Bajos en 1814 y que Venezuela tiene que aceptar las fronteras marcadas por el citado laudo.

Por su parte, Caracas defiende que el vigente Acuerdo de Ginebra reconoce las demandas venezolanas de que el laudo fue un supuesto arreglo político entre los británicos y el jurista ruso Friedrich Martens, que formaba parte del tribunal y cuyo voto fue decisivo para el fallo.

Para Venezuela, que se independizó de la Gran Colombia en 1830, es el curso del río Esequibo el que delimita la frontera. Durante el mandato del presidente Nicolás Maduro, las autoridades eligieron a un gobernador para el territorio disputado tras celebrar elecciones legislativas en mayo de 2025.