La Lazio, condenada a indemnizar a la futbolista Maja Gothberg por rescindir su contrato al quedarse embarazada

La Lazio italiana fue condenada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) a pagar una indemnización a la futbolista sueca Maja Gothberg por la rescisión de forma ilegal de su contrato debido a su embarazo.

Esta sentencia del TAS determinó que el equipo rescindió su contrato de forma ilegal, sentando así un precedente legal sobre cómo deben tratar los clubes a las futbolistas durante el embarazo, de acuerdo con la normativa de la FIFA en materia de maternidad.

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El caso podría tener importantes repercusiones en "la forma en que se apliquen las medidas de protección durante el embarazo en el fútbol profesional en el futuro", afirmó este miércoles el sindicato de futbolistas FIFPRO.

"Este caso nunca se limitó al fútbol: se trataba de recibir un trato justo y respetuoso en un momento importante de mi vida", declaró Gothberg según recogió el comunicado de FIFPRO, en el que defendieron que "la sentencia transmite el mensaje de que el embarazo nunca debe considerarse un problema ni una razón para negar a una jugadora oportunidades laborales".

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Gothberg jugó en la Lazio durante la temporada 2023-24, temporada en la que consiguieron el ascenso a la Serie A. Durante las negociaciones del contrato en el verano de 2024, tras un acuerdo verbal, lo único que faltaba era la firma de la centrocampista.

Entonces, la futbolista sueca descubrió que estaba embarazada y se lo comunicó al club; como consecuencia, el contrato no se firmó. Gothberg consideró que su embarazo era la causa de ello y emprendió acciones legales, mientras que el club sostuvo que no se había formalizado ningún contrato.

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El TAS, con sede en Lausana, dictaminó que ya existía una relación laboral incluso sin un contrato firmado y que la razón decisiva de la rescisión del contrato de la futbolista fue el embarazo de Gothberg. Además, la sentencia sentó un importante precedente en lo que respecta a la confidencialidad de la información médica relacionada con los embarazos.

"Este caso demuestra que el Reglamento de Maternidad de la FIFA no son solo palabras sobre el papel y que ofrece una protección real a las jugadoras. La importancia de esta sentencia va más allá del caso de Gothberg y confirma que los clubes no pueden simplemente romper una relación laboral, aunque no esté plenamente formalizada, en cuanto se enteran de que una jugadora está embarazada", afirmó Alexandra Gómez Bruinewoud, directora jurídica de FIFPRO.

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