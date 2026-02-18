El presidente de Somalia anuncia una amnistía a "jóvenes" de Al Shabaab que abandonen el grupo terrorista

El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, ha anunciado una amnistía para los "jóvenes" que forman parte del grupo terrorista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, en el marco de un mensaje con motivo del mes sagrado de Ramadán.

"Jóvenes dentro de Al Shabaab, os digo: abandonad. Vuestro país y vuestro pueblo os necesita", ha afirmado. "El Gobierno os ofrece una amnistía y una rehabilitación", ha dicho el mandatario, quien ha ensalzado la labor del Ejército y las fuerzas de seguridad en la lucha contra el grupo.

Asimismo, ha recalcado que las autoridades continuarán sus operaciones contra el grupo terrorista al tiempo que priorizan los esfuerzos para reintegrar a aquellos que abandonen la formación --cuyo nombre oficial es Harakat al Shabaab al Muyahidin (Movimiento de los Jóvenes Muyahidín)-- y renuncien a la violencia, según ha informado la emisora somalí Radio Shabelle.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.