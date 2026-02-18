Alba Carrillo advierte a Tamara Gorro sobre Cayetano Rivera: "Cuidado, creo que él está desatado"

Impresionante con una caracterización 'regencycore' a la altura de la ocasión, con un vestido de tafetán con corsé y una espectacular peluca de rizos rubia, Alba Carrillo ha sido una de las invitadas más admiradas en el baile de máscaras con el que Netflix ha celebrado por todo lo alto en el Casino de Madrid -y con la presencia de sus protagonistas Luke Thompson, Yerin Ha y Hannah Dodd- el estreno de la nueva y esperadísima entrega, la cuarta, de 'Los Bridgerton'.

"Es algo moderno, pero muy Bridgerton. Es un look compuesto de cinco piezas, en la cual hemos trabajado tanto... Máscara de forma artesanal, en el doble corset, esta falda de tafetán imposible, después hemos trabajado muchísimos detalles a nivel de plumas, lazadas.. todas las piezas también tienen como, de alguna forma, un alambrado, y tienen como una parte también como un poco etérea dentro de lo pesado, ¿no?, de todo el look, y sobre todo la peluca, que también estuviera como a la altura" ha presumido orgullosa.

Entre risas, ha reconocido que le encantaría vivir una historia de amor como las que vemos en la serie, "de esas que te quitan el corsé en el carruaje", aunque como asegura "lo estoy buscando y la verdad es que no existe. No sabéis cómo está el mercado. Yo os lo digo, pero de verdad, ya, de verdad, es que es horroroso. No están a la altura".

Sin embargo, y como deja claro, "yo no tiro la toalla" y, "como buena Bridgerton", confiesa que "mis cositas las tengo, voy por ahí a algunas masías, a algunos palacetes de campo, y aburrirme no me aburro".

Hablando de relaciones que sí funcionan, hemos preguntado a Alba por el posado de su exmarido Feliciano López y su actual mujer, Sandra Gago, en portada de la revista ¡Hola! con motivo del día de San Valentín. ¿Cree la modelo que están tan enamorados como aparentan?: "Hombre, claro, si se hacen fotos para una revista, vosotros sabéis que nunca ninguna pareja ha estado mal y ha hecho fotos para revista, ¿verdad? Abro paréntesis, ironía, cierro paréntesis. Quiero decirte que yo no sé cómo están, pero que hacer fotos en una revista no significa nada" ha sentenciado con ironía.

"Si ella está bien, de verdad, me alegro muchísimo. También dije que me alegro si con el tiempo, ya tiene edad, ya tiene pelos, para aprender a tratar a una mujer, o sea que... es lo suyo, que se porte bien con ella y con todas las que... o sea, con ella" ha dejado caer entre líneas, dejando caer que es "indomable" y no piensa callarse su opinión.

Una opinión la que tiene sobre Feliciano, que nada tiene que ver con la de Fonsi Nieto, ya que como apunta "el padre de mi hijo es estupendo y sobre todo es una buena persona. El problema es cuando no lo son y para mí cómo se portó conmigo no es buena persona, es mi vivencia. Ahora si él se está portando bien, yo que me alegro porque no me hace ilusión que este señor haga sufrir como a mí me hizo a ninguna otra mujer".

Continuando con el amor, Alba se ha pronunciado sobre la relación de Tamara Gorro y Cayetano Rivera, y tras ver sus imágenes derrochando complicidad a su regreso a Madrid tras sus vacaciones en Dubai y Maldivas, no ha dudado en mandar un mensaje a la influencer: "Me he quedado muerta. A ver, él está ahora en su peor época,llevarse a Cayetano no es ningún premio, quiero decirte". "Él está desatado, creo, y cuidado porque no quiero que a Tamara... Eso de que nosotras tengamos la laboriosa costumbre de sentarles la cabeza no. Quiero decir, ellos tienen que venir ya bien. Yo quiero que venga bien y ya disfrutemos juntos". "Ya sabéis que yo no me puedo callar" ha zanjado.