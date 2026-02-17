Un cargo de confianza de la exedil de Móstoles dimite por "compromiso con la veracidad" tras la denuncia al alcalde

El mismo día en que el abogado de la exconcejala del PP de Móstoles presentó una querella formal ante el Tribunal de Instancia local contra el alcalde Manuel Bautista y el Partido Popular a nivel nacional, la hasta ahora coordinadora de Digitalización y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento comunicó su dimisión. Así lo detalló Europa Press, que accedió a la carta dirigida al regidor donde la responsable saliente justificó su renuncia por “coherencia institucional, responsabilidad personal y respeto a los principios que deben regir el ejercicio de los puestos de confianza”. La renuncia ocurre después de que se hicieran públicos hechos relacionados con la legislatura anterior, los cuales involucran acusaciones de la exedil del PP por presuntos acosos sexual y laboral.

La querella presentada, según informó Europa Press, contempla los presuntos delitos de acoso sexual, acoso laboral, delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. Los hechos salieron a la luz hace dos semanas, cuando el diario El País expuso que la exconcejala había denunciado internamente ante su partido una supuesta situación de acoso por parte del alcalde sin obtener respaldo. Desde que la información se conoció, Bautista defendió su inocencia y expresó que los hechos relatados “no se corresponden con la realidad”.

Por otro lado, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, comunicó en rueda de prensa que se estaban estudiando posibles acciones legales contra la exedil, a quien acusó de actuar “de mala fe” y de “prefabricar pruebas” en el marco de lo que calificó como una “vendeta personal”, dado que la exconcejala había grabado conversaciones a raíz de las acusaciones formuladas contra el regidor.

La ya exresponsable de Digitalización elaboró en su carta, señalada por la Cadena Ser y a la que tuvo acceso Europa Press, que su puesto surgió de un “nombramiento directamente vinculado a la relación de confianza” con la exconcejala denunciante, que dimitió en octubre de 2024. Subrayó que, tras esa salida, continuó desempeñando sus funciones y colaborando con la nueva responsable del área, manteniendo los estándares de compromiso institucional y profesional que sostuvo desde su entrada en el consistorio.

Igualmente, justificó la decisión de dimitir debido a la reciente aparición pública de los hechos, aunque estos se hayan hecho notorios después de la marcha de la concejala que la incorporó al Ayuntamiento. De acuerdo con Europa Press, la carta remarca la necesidad de renunciar con miras a preservar el correcto funcionamiento de la administración municipal y evitar que la situación interfiera en la labor corriente de los equipos técnicos y del funcionariado con los que colaboraba.

Fuentes municipales, citadas por Europa Press, indicaron que la excoordinadora llegó al área de Digitalización y Nuevas Tecnologías en 2023 y que, tras la salida de la entonces concejala, continuó ejerciendo sus funciones conforme a criterios de profesionalidad y capacidad demostradas.

En el núcleo de la situación se encuentran los hechos que motivaron la dimisión: las denuncias públicas de la exedil del PP sobre presuntos acosos cometidos por el alcalde, lo que desencadenó no solo la querella, sino también una serie de reacciones de defensa y contraacusaciones desde la dirección regional del PP y el propio regidor.

Con la salida de la coordinadora se añade una nueva consecuencia administrativa al caso, que se halla ya judicializado. La renuncia se presenta, según su propia carta, como resultado de su “compromiso con la veracidad”, argumentando la importancia de no interferir en el desenvolvimiento normal del gobierno y la administración local mientras avanzan los procedimientos legales. La misiva enfatiza que la excoordinadora mantuvo en todo momento la profesionalidad exigida a los puestos de responsabilidad designados por confianza política, y que las circunstancias actuales requieren coherencia con los hechos ya públicos.