Ucrania reconoce que parte "sin excesivas expectativas" para la nueva mesa de diálogo con Rusia en Suiza

El equipo negociador ucraniano, liderado por el secretario del Consejo Nacional de Defensa, Rustem Umerov, enfatizó la participación de asesores de seguridad europeos en Ginebra durante los diálogos con Rusia y Estados Unidos, aunque sin capacidad de intervención directa en las conversaciones centrales. Según detalló el medio Ukrinform, esta representación de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido mantiene un enlace estrecho con la delegación de Kiev, alineándose con las directrices del presidente Volodímir Zelenski sobre la presencia europea en los procesos diplomáticos que afectan al futuro de Ucrania.

La ciudad suiza de Ginebra sirve como sede de un nuevo intento de negociaciones que involucran a Ucrania, Rusia y Estados Unidos hasta el miércoles. De acuerdo con la agencia Ukrinform, las autoridades ucranianas han señalado que no albergan grandes expectativas sobre el resultado inmediato de este encuentro, al que asisten con un mandato concreto avalado por el presidente Zelenski y con el enfoque en avanzar propuestas orientadas hacia una “paz sostenible”. La agenda definida para las conversaciones incluye la seguridad y los asuntos humanitarios como prioridades insoslayables, indicó Umerov en una declaración pública en redes sociales, en la que también expresó agradecimiento a Estados Unidos por su “constante” labor de mediación y a Suiza por albergar el evento.

Según informó Ukrinform, esta es la tercera ocasión en que se reúne este formato tripartito con la mediación de Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha presionado recientemente al presidente ucraniano, instando a acelerar los pasos hacia una solución de mutuo acuerdo en el conflicto. Las consultas en Ginebra buscan abordar cuestiones fundamentales, entre ellas el futuro de los territorios del este y sureste de Ucrania que permanecen bajo control ruso desde la invasión, punto que continúa generando divisiones profundas entre las partes.

Las posiciones enfrentadas sobre el estatus de estas regiones ocupadas representan uno de los mayores desafíos en la mesa de diálogo. Las autoridades ucranianas han insistido en que la integración y la soberanía de estos territorios constituyen un tema central de cualquier avance hacia la resolución del conflicto. Por su lado, el Kremlin descartó que puedan surgir “novedades” sustanciales durante esta primera jornada, destacando que las discusiones proseguirán hasta el día siguiente, de acuerdo con lo publicado por Ukrinform.

En relación con la participación europea, el asesor presidencial Sergi Leshchenko planteó que la representación de los asesores occidentales en Ginebra resulta “beneficiosa” para Ucrania y Europa, aunque ha especificado que dichos asesores no cuentan con autorización para integrarse en las reuniones formales. Así lo reportó Ukrinform, que recogió la opinión del funcionario sobre la relevancia de mantener contacto constante con los aliados europeos, incluso sin un asiento directo en la mesa de negociación. Esta práctica obedece a una instrucción del presidente Zelenski, dado el compromiso de su gobierno con la integración europea.

La exclusión formal de los socios europeos de las discusiones principales, dentro del formato de diálogo a tres bandas iniciado en Abu Dabi y ratificado en Ginebra, ha provocado reacciones entre dirigentes políticos y sectores diplomáticos de Europa Occidental. Según Ukrinform, existen voces que expresan malestar por la falta de protagonismo europeo, reclamando un papel más visible en el proceso dadas las significativas aportaciones económicas en apoyo a Ucrania.

El diseño actual de las negociaciones prioriza la facilitación estadounidense y la logística suiza, mientras que Rusia sostiene su postura sobre los territorios disputados y manifiesta cautela ante la posibilidad de avances inmediatos. Ucrania, por su parte, mantiene abierta la puerta a soluciones que contemplen sus marcos constitucionales y las exigencias de seguridad y ayuda humanitaria. Las próximas horas serán escenario de la continuación de este diálogo, en el que las partes esperan revisar, al menos de forma preliminar, los temas que impiden una resolución pactada al conflicto armado en el este de Europa, consignó Ukrinform.