Ucrania cifra en 2.000 los menores devueltos a Ucrania desde zonas ocupadas por Rusia

La afirmación de que “No vamos a parar hasta que cada niño ucraniano vuelva a casa” fue reforzada por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski al informar sobre los avances y desafíos respecto al regreso de menores ucranianos que estuvieron retenidos en zonas ocupadas por Rusia. De acuerdo con los datos oficiales, cerca de 2.000 niños han logrado reunirse con sus familias en Ucrania tras pasar tiempo en territorios bajo control ruso, aunque persiste la situación de miles que no han conseguido regresar, según reportó el medio.

Según informó la prensa internacional, Zelenski precisó durante sus declaraciones que estos retornos se consideran un resultado trascendente y atribuyó los logros al esfuerzo conjunto de la ciudadanía, organizaciones civiles y entidades internacionales que han colaborado en el proceso. El mandatario compartió este balance a través de sus redes sociales, donde destacó: “Hemos logrado un resultado significativo: 2.000 niños ucranianos han sido devueltos a sus casas desde zonas ocupadas por Rusia”.

El jefe de Estado manifestó agradecimientos a quienes han participado en la recuperación de estos menores, enfatizando la participación de actores nacionales e internacionales que, según consignó el presidente, contribuyen diariamente a que se alcance ese objetivo. Tal como publicó la fuente, Zelenski sostuvo que, a pesar de estos avances, la situación de los menores que aún permanecen lejos de sus familias en contextos de ocupación y conflicto continúa siendo motivo de preocupación. “Todavía hay miles de menores que siguen cautivos en Rusia y que son víctimas de sus crímenes cada día”, afirmó el presidente, reiterando su compromiso con la restitución de todos los niños desplazados.

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades de Kiev, más de 19.000 menores ucranianos habrían sido deportados ilegalmente a territorio ruso desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. Estos datos, detalló el medio, forman parte de denuncias constantes que el gobierno ucraniano ha presentado frente a organismos internacionales y en instancias diplomáticas.

Zelenski reiteró que las operaciones para la localización y devolución de los menores ucranianos implican una labor diaria en la que participan diversas instancias estatales y organizaciones de la sociedad civil, así como el respaldo de países aliados y organismos internacionales. Insistió en su llamamiento para mantener la colaboración internacional a fin de continuar trazando rutas seguras para las familias afectadas por estas separaciones forzadas.

El reporte de la prensa internacional añadió que las autoridades ucranianas insisten en que la retención y el traslado de menores en el contexto del conflicto representan una vulneración a la legislación humanitaria internacional y aluden a posibles crímenes de guerra. Además, se acota que la situación de los menores en zonas ocupadas o bajo control ruso ha sido documentada por diversas organizaciones, las cuales señalan la gravedad del caso tanto en términos humanitarios como legales.

El medio detalló que Ucrania mantiene canales de diálogo con organismos multilaterales y gobiernos aliados para facilitar la identificación y el regreso de los niños desplazados, y subraya que el proceso es complejo debido a la dificultad para acceder a información precisa sobre el paradero y las condiciones de los menores afectados por el conflicto armado. Las familias que esperan la restitución de sus hijos, sostiene la fuente, enfrentan obstáculos administrativos y de seguridad, ya que no hay garantías plenas para el tránsito entre las zonas controladas por Rusia y los territorios ucranianos.

La cifra de más de 19.000 menores involucrados se basa en registros y testimonios recopilados desde el inicio de la invasión, y, si bien los esfuerzos han permitido avances puntuales como el reciente regreso de 2.000 niños, la incertidumbre sigue marcando el panorama de las familias ucranianas que buscan a sus hijos. Según publicó la fuente, las autoridades ucranianas continúan solicitando apoyo internacional para aumentar la presión diplomática sobre Moscú y acelerar el proceso de repatriación de todos los menores retenidos.

El compromiso expresado por Zelenski de no cesar en los esfuerzos hasta lograr la reunificación familiar de todos los menores refleja la importancia que el gobierno ucraniano otorga a la protección de la infancia en el marco del conflicto con Rusia. Los informes recogidos por la prensa y los pronunciamientos oficiales muestran que la situación de estos niños permanece en el centro de la agenda humanitaria y diplomática de Ucrania frente a la crisis iniciada en 2022.