Suiza valora las conversaciones de "buenas y constructivas" entre EEUU e Irán en Ginebra

Ignazio Cassis, ministro de Exteriores de Suiza, mantuvo una reunión con Abbas Araqchi, su homólogo iraní, en la que abordaron la evolución de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán desarrolladas en Ginebra. Durante este encuentro, Cassis puso énfasis en la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos en Irán tras las recientes protestas en ese país, además de analizar junto a su interlocutor el desarrollo de las negociaciones nucleares en las que participa Omán como país anfitrión. El ministro suizo definió la continuación del diálogo como un elemento clave para disminuir las tensiones en la región de Oriente Próximo, según reportó la agencia Europa Press.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Cassis calificó las conversaciones en Ginebra de "buenas y constructivas" y expresó satisfacción por la organización de futuras rondas de diálogo entre Washington y Teherán. El jefe de la diplomacia suiza subrayó que "seguir dialogando es un paso importante para que la situación en la región se calme", en un contexto caracterizado por la volatilidad y los riesgos de escalada presentes en Oriente Próximo.

El ministro suizo destacó que Omán actuó como anfitrión en este proceso de conversaciones, rol que permitió crear un entorno propicio para el intercambio entre delegaciones de Estados Unidos e Irán. Las negociaciones mantienen su foco en la reactivación de un acuerdo nuclear y la disminución de las tensiones bilaterales. El desarrollo de este tipo de encuentros busca abrir espacios para la solución pacífica de las diferencias y evitar crisis de gran escala en la región, consignó Europa Press.

Cassis también abordó la situación interna de Irán en lo relativo a los derechos humanos y la gestión de las protestas ocurridas a comienzos del año. El canciller suizo remarcó durante el diálogo las "numerosas detenciones y muertes" que acompañaron las movilizaciones, las cuales, según las autoridades iraníes, se debieron a la infiltración de grupos armados en las calles. "Aunque reconozco que existen opiniones divergentes sobre esta cuestión, hice hincapié en la importancia de proteger a la población civil de toda forma de violencia y de defender los derechos y libertades fundamentales", afirmó Cassis de acuerdo con Europa Press.

Según detalló el medio, la oleada de protestas en Irán trajo como resultado miles de fallecimientos, una cifra que fue reconocida por la comunidad internacional con preocupación. Las autoridades de la República Islámica atribuyeron la responsabilidad de estas muertes a actores armados externos a las movilizaciones, mientras diversas organizaciones han solicitado investigaciones independientes y garantías de respeto a los derechos civiles.

El papel de Suiza como país facilitador y la intermediación de Omán en el proceso reflejan los esfuerzos diplomáticos multilaterales por contener las crisis y reinstaurar canales de diálogo entre Estados Unidos e Irán. Las últimas rondas de conversaciones en Ginebra se inscriben en una serie de intentos previos encaminados a retomar el acuerdo nuclear y recomponer la confianza mutua después del deterioro experimentado en los últimos años.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Cassis reiteró la relevancia de persistir en el diálogo y llamó tanto a Estados Unidos como a Irán a aprovechar la oportunidad de establecer compromisos duraderos en el ámbito de la seguridad regional. Al mismo tiempo, demandó a las autoridades iraníes que ofrezcan garantías firmes de respeto a los derechos humanos ante la preocupación internacional generada por el trato a los manifestantes y la violencia durante las protestas recientes.