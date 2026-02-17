Agencias

STC gana un 40% menos en 2025, hasta 3.400 millones de euros, y repartirá dividendo de 630 millones

El grupo saudí, principal inversor de Telefónica, experimentó una fuerte reducción en sus utilidades, aunque mantuvo récord de ventas anuales y avances tecnológicos, según informó su consejero delegado, reafirmando el compromiso con sus accionistas en 2025

Las operaciones internacionales de STC incluyeron avances en la cobertura de su red, donde el grupo superó los 10.800 sitios 5G y registró más de 3,75 millones de conexiones de fibra óptica hasta el hogar. Este crecimiento tecnológico se combinó con la primera prueba regional del espectro de 7 gigahercios (GHz), una iniciativa que prepara a la compañía para la futura adopción de tecnologías 6G, según informó el medio, que citó declaraciones de Olayan bin Mohammed Alwetaid, consejero delegado de STC. En ese contexto de innovación y expansión digital, la compañía saudí, principal accionista extranjero de Telefónica, reportó un descenso del 40% en sus utilidades netas durante 2025, totalizando 3.400 millones de euros.

Según informó la agencia de noticias, los ingresos totales del operador de telecomunicaciones saudí alcanzaron una cifra récord en 2025, sumando 77.819 millones de riales saudíes, aproximadamente 17.800 millones de euros. Este resultado representa un avance del 2,5% respecto a las ventas registradas en 2024. Si bien la compañía mantuvo una línea ascendente en facturación anual y expansión tecnológica, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) también mostró crecimiento, ascendiendo a 24.469 millones de riales saudíes, equivalentes a 5.600 millones de euros, lo que supone una mejora del 2,2% respecto al periodo anterior.

El reporte financiero, citado por medios especializados, destacó que el beneficio operativo (Ebit) de STC llegó a 14.438 millones de riales saudíes, cerca de 3.280 millones de euros, una cifra apenas superior a los 14.426 millones de riales saudíes logrados durante 2024. El propio Alwetaid subrayó que estos resultados confirman la capacidad del grupo para sostener un ritmo de crecimiento rentable y constante, al mismo tiempo que diversifica su portafolio de ingresos y refuerza su infraestructura digital, según publicó la agencia especializada.

El medio, que dio a conocer los resultados publicados este martes, detalló además que la compañía distribuirá a sus accionistas un dividendo total de 2.744,4 millones de riales saudíes, lo que equivale aproximadamente a 630 millones de euros por el ejercicio 2025. Esta retribución se enmarca en la política de dividendos fijada para el ciclo trianual que comenzó a finales de 2024. Como parte de esta política, la empresa anunció un desembolso de 0,55 riales saudíes por acción, alrededor de 0,13 euros, que se hará efectivo el 12 de marzo.

Según publicó el medio, STC se ha posicionado en el mercado de telecomunicaciones de la región con inversiones destinadas tanto al desarrollo de infraestructuras como a la innovación en tecnologías móviles y de fibra óptica. La diversificación de sus fuentes de ingresos constituye uno de los pilares de la estrategia empresarial, al mismo tiempo que fortalece su influencia internacional mediante participaciones como la mantenida en Telefónica.

Las cifras difundidas muestran que, a pesar del descenso en los beneficios netos, el operador de Arabia Saudí mantiene su margen operativo, incrementando su presencia y cobertura digital. El ejecutivo de la compañía insistió en la relevancia de la expansión de conexiones de fibra y la integración de nuevas tecnologías para enfrentar los retos de un sector dinámico, recalcando que la compañía se prepara para el despliegue futuro de redes 6G tras efectuar exitosamente la primera prueba regional del espectro de 7 GHz, publicó el medio.

Este balance anual refleja la evolución de un grupo que, si bien enfrentó una caída significativa en las ganancias netas, consiguió un año de ventas máximas y mantuvo su compromiso de retorno financiero con sus accionistas mediante dividendos consistentes, en línea con los objetivos de la empresa en la etapa 2024-2025, de acuerdo con los reportes difundidos.

