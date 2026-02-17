Salvamento Marítimo intercepta una neumática con 60 inmigrantes a 33 millas de Morro Jable (Fuerteventura)

El Centro de Coordinación de Salvamento en Las Palmas solicitó la colaboración de los buques que navegaban por el suroeste de Fuerteventura después de que la Guardia Civil notificase que una embarcación neumática, procedente de Tarfaya, se dirigía a la isla. Según indicó Salvamento Marítimo, un mercante confirmó el avistamiento de la embarcación a unos 74 kilómetros de la costa de Morro Jable, lo que permitió la activación de un operativo de rescate y el inicio del traslado de los ocupantes.

A partir del aviso de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo inició las labores de búsqueda y localización, detalló el organismo en declaraciones recogidas por medios locales. La intervención de la Salvamar Izar, embarcación de rescate especializada, permitió realizar el salvamento de 60 personas, entre quienes se encontraban siete mujeres. Los tripulantes de la neumática fueron hallados a 45 kilómetros al suroeste del litoral de Fuerteventura, según amplió la información difundida por Salvamento Marítimo.

El organismo estatal precisó que el avistamiento por parte del mercante resultó determinante para ubicar la neumática, lo que permitió que la Salvamar Izar acudiera con rapidez hasta el punto señalado y procediera al rescate. Según reportó el medio, el operativo culminó con el traslado de los 60 ocupantes hasta el Muelle de Gran Tarajal, facilitando su llegada a tierra firme.

La alerta inicial, enviada por la Guardia Civil, apuntaba que la embarcación había partido desde Tarfaya, ciudad en la costa sur de Marruecos, en dirección a las Islas Canarias. Esta información llevó al Centro de Coordinación de Salvamento en Las Palmas a activar el protocolo de rescate para este tipo de situaciones, movilizando recursos disponibles en la zona, tanto oficiales como privados, para incrementar las posibilidades de éxito en la operación, informó Salvamento Marítimo.

El hallazgo y rescate de estas 60 personas se enmarca en un contexto de movimientos migratorios constantes hacia el archipiélago canario, donde los servicios de emergencia mantienen protocolos de actuación ante la llegada de embarcaciones irregulares provenientes de la costa africana. La actuación conjunta entre organismos de seguridad y Salvamento Marítimo posibilita la respuesta en tiempo y forma ante este tipo de situaciones, reportó el medio oficial.

La transferencia de los rescatados al Muelle de Gran Tarajal implica la coordinación posterior por parte de las autoridades, quienes se encargan de proporcionar atención médica primaria, identificar a los ocupantes y proceder según los protocolos establecidos. El operativo de rescate incluyó asistencia a mujeres y hombres por igual, subrayando la diversidad en los perfiles de quienes intentan el cruce marítimo, según consignó Salvamento Marítimo.

Además del apoyo recibido por la tripulación del mercante que avistó la neumática, Salvamento Marítimo destacó la importancia de la colaboración entre las distintas entidades y operadores marítimos que transitan el área, ya que su cooperación puede resultar determinante para la localización y salvamento de embarcaciones en situaciones de riesgo.

El fenómeno de la llegada de embarcaciones a Canarias forma parte de una tendencia registrada en los últimos años, donde la ruta atlántica entre África y Europa concentra parte de la presión migratoria. Según detalló el medio, operaciones como esta reflejan la continuidad de estas travesías, ante la vigilancia permanente y la respuesta de los servicios de emergencia desplegados en las islas.