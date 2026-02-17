Protagonistas de Los Bridgerton comparan el clasismo de ayer y hoy: "Nos gusta creer que estamos más avanzados, pero no"

Tras la llegada a Netflix de sus primeros cuatro episodios el pasado 29 de enero, la cuarta temporada de 'Los Bridgerton' estrena su segunda parte, compuesta por los cuatro restantes, este 26 de febrero. Protagonizada por Yerin Ha y Luke Thompson, la entrega adapta 'Te doy mi corazón', tercer libro de la saga de Julia Quinn y, con una premisa inspirada en 'La Cenicienta', sigue el romance de dos jóvenes separados por las diferencias de clase.

Si bien 'Los Bridgerton' está ambientada en el Londres de la Regencia (con varias licencias), los protagonistas de la serie no creen que sus temas ni las convenciones sociales de aquella época, comienzos del siglo XIX, sean ajenos a la realidad actual. "Creo que nos gusta pensar que estamos mucho más avanzados, pero no creo que lo estemos. De hecho, creo que sigue siendo algo muy presente", asegura Thompson en una entrevista concedida a Europa Press.

El actor hace notar que ese tipo de "barreras" hoy en día son "menos evidentes" pero siguen "muy presentes", algo con lo que su compañera de reparto concuerda. "Vivimos en una sociedad tan capitalista... siento que los ricos se hacen más ricos. Definitivamente sigue siendo un problema, pero sí, tal vez está un poco más escondido", expone Ha.

En todo caso, algo que Thompson valora especialmente de la serie es que aborda "cómo te hace sentir la sociedad", reflejando obstáculos "internos". Así, su personaje, un noble, no puede estar con la mujer que ama, una criada y, además, una hija ilegítima, no solo por pertenecer a mundos diferentes, sino por lo internalizado que tienen esas barreras y discriminaciones de clase. "Es muy evidente en el personaje de Sophie, ya que la sociedad la ha hecho sentir invisible", señala la actriz, apuntando que es por eso que su personaje siente que no puede tener ciertas cosas.

"No son como Romeo y Julieta", añade Thompson, incidiendo en que los obstáculos de la pareja principal de la cuarta temporada de 'Los Bridgerton' tiene más que ver con un bloqueo interno que externo.

RELACIÓN CON SHAKESPEARE

El actor ha comparado más de una vez la serie de Netflix con Shakespeare. Pero lejos de querer asegurar que son obras "idénticas", sí quiere subrayar que, aunque el Bardo de Avon "se ha convertido en una especie de figura venerada de la alta cultura, no fue así cómo empezó. "En 'The Globe' se podía estar de pie y todo el mundo podía ir. No era solo para gente rica", apunta.

"Me gusta pensar que escribió para todo el mundo. Y no le preocupaba tanto... Le preocupaba más la psicología y el funcionamiento interno de la mente y el corazón de las personas y todo eso, en lugar de reproducir algo históricamente preciso", reflexiona el intérprete, exponiendo que es por eso que cree que es como 'Los Bridgerton'. "Creo que 'Los Bridgeton' toma prestada la estética de la Regencia y creo que le interesan algunas partes de ella, pero solo en la medida en que hablan de lo que es estar enamorado hoy en día y de lo que es estar en una sociedad", indica.

Aunque la pareja en la que se centra la ficción esta temporada es la formada por Benedict (Thompson) y Sophie (Ha), otros personajes tienen la oportunidad de brillar. Es el caso de Francesca, a la que da vida Hannah Dodd y que a lo largo de los ocho episodios de la entrega empieza a explorar su sexualidad, preocupada por no llegar al clímax, que no entiende muy bien lo que es, y por no haber concebido un hijo y que eso pueda decepcionar a su marido.

EL TABÚ DE LA SEXUALIDAD FEMENINA

Hablando de las expectativas que hay sobre las mujeres hoy en día, en contraposición con las que podía haber antaño, la actriz opina que "como sociedad hemos avanzado mucho y, al mismo tiempo, especialmente cuando participas en una serie de época, te das cuenta de que muchos de los problemas a los que nos enfrentábamos entonces siguen estando presentes hoy en día, aunque de forma diferente".

La intérprete destaca además la importancia de abordar la sexualidad femenina, exponiendo que "hace muchos años se consideraba un gran tabú, pero en cierto modo todavía lo es hoy en día" aunque, por supuesto, "no en todos los casos ni para todo el mundo ni todo el tiempo". "Pero creo que es muy importante y me parece muy bonito ver a dos personajes introvertidos que tienen el valor de hablar de lo que les pasa. Además, es algo por lo que pasan muchas mujeres. Hay presiones que se imponen a sí mismas y que pueden impedirles disfrutar", añade.

Para Dodd, aunque "se trate de una serie de época que es un drama romántico y hay muchos fuegos artificiales y pasión", hay que tener en cuenta que "muchas relaciones no son siempre así, y la amistad y el respeto dentro de estas también son muy importantes".

https://youtu.be/1WuE4vKG8lM?si=5ohQfWNRkSLRZjkA

UN ESPACIO SEGURO PARA TODOS

Desde su primera temporada 'Los Bridgerton' no ha rehuido los momentos íntimos entre personajes o las escenas subidas de tono y sus protagonistas han resaltado la gran labor de la figura del coordinador de intimidad. "Personalmente, creo que es muy importante y tenemos una coordinadora increíble con Lizzy [Talbot]. Es brillante en lo que hace", asegura Dodd. Tanto la intérprete como Ha y Thompson coinciden en que se trata de una figura que crea un "espacio seguro para todos".

Según expone Ha, es alguien con quien comentar "lo que te hace sentir cómoda o incómoda" y que lo facilita, "como una mediadora" pero también "ayuda a coreografiar las cosas y se asegura de que ciertos movimientos provengan de una motivación". "Mantiene las escenas centradas en los personajes y la historia. Ese es siempre el objetivo. Es la razón por la que hacemos esto", razona Dodd.