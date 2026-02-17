Morant destaca que el 66% de la financiación del estudio liderado por Barbacid viene de fondos públicos

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, precisó que el proyecto científico liderado por Mariano Barbacid, enfocado en la búsqueda de una cura para el cáncer de páncreas, ha recibido hasta el momento una financiación total de 16,4 millones de euros, de los cuales 10,9 millones provienen de fondos públicos. Esto representa, según Morant, un 66 por ciento del respaldo económico necesario para que continúe esta investigación, respuesta que ofreció durante la sesión plenaria en el Senado a una pregunta realizada por la senadora del Partido Popular, Esther Basilia del Brío, según detalló el medio Europa Press.

La ministra remarcó ante la Cámara Alta que la fortaleza del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el apoyo del Gobierno de España han sido factores centrales para el avance de los estudios que dirige Barbacid, así como de otros proyectos relacionados con la lucha contra el cáncer. Según publicó Europa Press, Morant defendió la relevancia de la ciencia pública en el progreso de investigaciones biomédicas y aseguró que el respaldo del Estado se refleja tanto en la financiación estructural del CNIO como en las transferencias, la adquisición de equipamientos y el refuerzo de las plantillas de investigación.

Durante el debate parlamentario, la senadora del PP cuestionó a la ministra por considerar insuficiente el respaldo del Ministerio de Ciencia al trabajo de Barbacid y criticó que, a su juicio, no se había reconocido adecuadamente la labor realizada por el científico. De acuerdo con Europa Press, Del Brío llegó a calificar de “campaña casi de difamación” el trato político recibido por Barbacid y acusó al Gobierno de delegar funciones en la iniciativa privada, sugiriendo que la responsabilidad de financiar la investigación quedaba en manos de actores no estatales.

Morant respondió que el liderazgo en las investigaciones científicas y médicas corresponde a la estructura pública, subrayando que la mayor parte de estas tareas se realizan en universidades, y que el 95 por ciento de la investigación universitaria tiene lugar en instituciones públicas. Además, instó a la bancada popular a intensificar el apoyo a estas entidades y denunció el deterioro que sufren las universidades públicas en regiones como Andalucía y la Comunidad de Madrid, según reportó Europa Press.

La ministra aprovechó la intervención para aclarar que la política de su departamento sigue uno de los objetivos fundacionales del CNIO: fomentar la colaboración entre el sector público y el privado. Según relató Europa Press, Morant señaló que la tendencia hacia un mayor aporte de fondos privados a la ciencia es compatible con el liderazgo del sector público, siempre dentro de un modelo donde el Estado mantiene un papel protagónico en la financiación de la investigación básica y aplicada.

En su réplica, la senadora del PP expresó su desacuerdo con esta visión y lamentó que, en su opinión, el gobierno delegue la estrategia de lucha contra el cáncer en entidades privadas, a las que se refirió utilizando el término “chiringuitos”. Según consignó el medio, Del Brío criticó que esa actitud responde, desde su perspectiva, a una falta de capacidad y compromiso por parte de las autoridades para financiar servicios esenciales como la investigación sanitaria.

Morant insistió en que las expectativas de encontrar soluciones terapéuticas para los pacientes pasan prioritariamente por la inversión y el trabajo científico dentro del sistema público, incluyendo el papel fundamental del CNIO y las universidades. Según publicó Europa Press, la ministra invitó al Partido Popular a respaldar de manera decidida a las universidades públicas y rechazó las tendencias privatizadoras que atribuyó a los gobiernos regionales liderados por esa formación.

En el transcurso de la discusión, Morant reiteró su reconocimiento por los logros alcanzados por Barbacid en el terreno científico y en la gestación del CNIO, destacando los avances científicos logrados tanto por él como por otros investigadores en la lucha contra el cáncer. Europa Press reportó que la ministra sostuvo que las prioridades del Gobierno de España se orientan a fortalecer la capacidad de la ciencia pública, garantizar recursos e impulsar la innovación en todas las áreas, con especial atención al ámbito sanitario y biomédico.