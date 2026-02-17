Mónica García defiende el récord de plazas en Formación Sanitaria Especializada tras pedir el PP una auditoría del MIR

Durante la sesión de control celebrada en el Senado, Mónica García destacó la llegada a España de más de 60 niños y niñas procedentes de Gaza que han recibido atención médica gracias a la sanidad pública, una acción que enmarcó dentro de los logros recientes de su gestión al frente del Ministerio de Sanidad. Tal como informó el medio Europa Press, la ministra hizo referencia a esta iniciativa cuando defendió la magnitud y el alcance universal del sistema sanitario nacional, en respuesta a las críticas de la oposición durante el debate parlamentario.

En ese contexto, la senadora del Partido Popular (PP) Rosa Romero solicitó la realización de una auditoría externa sobre el sistema de selección de médicos especialistas, específicamente el examen MIR (Médico Interno Residente), y denunció supuestas irregularidades que incluyen la dimisión de expertos en el proceso y demoras en la publicación de las listas de resultados. Según consignó Europa Press, Romero calificó la última convocatoria del MIR como “un absoluto desastre” y expresó preocupación por la inseguridad jurídica que, según ella, enfrentan miles de aspirantes. La parlamentaria recordó que la Asociación MIR España también ha exigido una auditoría independiente para esclarecer responsabilidades en el proceso.

En respuesta, Mónica García defendió el récord de 12.366 plazas ofertadas en el proceso de Formación Sanitaria Especializada para este año y se identificó como “orgullosa responsable” de la gestión realizada en su departamento. Según detalló Europa Press, la ministra contrastó la cifra actual de plazas con las de anteriores gobiernos, señalando un aumento del 40 por ciento respecto a convocatorias previas, mencionando textualmente que “este año hemos sacado una cifra histórica con 12.366 plazas frente a sus pírricas 8.000”.

La titular de la cartera sanitaria destacó además el impulso de normativas para garantizar la universalidad del acceso al sistema sanitario y la aprobación del primer Plan Nacional Contra el Suicidio, integrando estas medidas en una defensa más amplia de la calidad y amplitud de la atención pública en España. García se refirió también a desafíos y cuestionamientos lanzados por la oposición, señalando que, en su opinión, la visión del sistema sanitario defendida por los senadores del PP se encuentra orientada hacia modelos como el de Estados Unidos, país en el que, según indicó citando datos presentados en el Senado, el 65 por ciento de las bancarrotas familiares están relacionadas con el coste de la atención médica.

Durante su intervención, García cuestionó los recortes realizados por gobiernos anteriores y reivindicó su propia trayectoria en movilizaciones en defensa del sistema público. “La sanidad no se vende, la sanidad se defiende”, afirmó durante su alegato en la cámara alta, de acuerdo con lo reportado por Europa Press, subrayando el compromiso del actual Ejecutivo con la protección de la sanidad pública y la extensión de sus beneficios a toda la ciudadanía, incluyendo a personas que, según expresó, intentan desacreditar o limitar su alcance.

Por su parte, Rosa Romero insistió en la necesidad de transparencia y rendición de cuentas, reiterando que el examen MIR constituye una prueba fundamental como puerta de entrada para la formación de los futuros especialistas médicos. En sus palabras, “han convertido este examen en un absoluto desastre, en una inseguridad jurídica para miles de aspirantes que no se puede admitir”. La legisladora del PP enfatizó que el proceso de selección ha “sobrepasado todas las líneas rojas” y reclamó medidas para garantizar el rigor y la equidad del sistema.

Europa Press detalló que el debate entre la ministra y la senadora reflejó el clima de controversia existente en el ámbito político en torno a la reciente convocatoria de plazas y la gestión del acceso a la formación médica especializada. García defendió el aumento significativo de plazas y las iniciativas en marcha en materia de salud pública, insistiendo en que el sistema español mantiene su carácter universal y de calidad. La oposición, en cambio, aboga por mayor fiscalización y control sobre los procedimientos para evitar posibles irregularidades y falta de claridad en el proceso.

El contexto de estos reclamos incorpora tanto demandas de mayor transparencia en los procedimientos como argumentos sobre la orientación y políticas del sistema sanitario, según plasmó Europa Press en su cobertura. Durante la sesión, la ministra mencionó también los desafíos económicos que atraviesan sistemas sanitarios de otros países y sostuvo que el modelo español debe blindarse contra tendencias privatizadoras o de recorte de servicios, mientras la oposición reitera la urgencia de estudiar y auditar los procesos de selección, dado el impacto que tienen para el futuro de la atención médica.