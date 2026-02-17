Agencias

Más de 80 países condenan las medidas "unilaterales" de Israel para "expandir" su presencia en Cisjordania

Más de 80 países, entre ellos España, han condenado este martes las medidas "unilaterales" impulsadas por Israel para "expandir" su presencia en Cisjordania después de que hayan aprobado registrar terrenos como propiedad del Estado en terreno cisjordano.

"Condenamos enérgicamente las decisiones y medidas unilaterales israelíes destinadas a expandir la presencia ilegal de Israel en Cisjordania. Dichas decisiones contravienen las obligaciones de Israel en virtud del Derecho Internacional y deben revocarse de inmediato", han señalado en un comunicado conjunto.

En este sentido, han reiterado su "firme oposición a cualquier forma de anexión" y a "todas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus del Territorio Palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Este".

"Dichas medidas violan el Derecho Internacional, socavan los esfuerzos en curso por la paz y la estabilidad en la región, contradicen el plan integral y ponen en peligro la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto", han sentenciado.

De la misma forma, han reafirmado su compromiso de "adoptar medidas concretas" para "contribuir a la realización del derecho del pueblo palestino a la libre determinación y contrarrestar la política de asentamientos ilegales en los Territorios Palestinos Ocupados, incluida Jerusalén Este, así como las políticas y amenazas de desplazamiento forzoso y anexión".

Finalmente, han señalado que "una paz justa y duradera" basada en las resoluciones internacionales de cara a la implementación de la solución de dos estados "sigue siendo la única vía para garantizar la seguridad y la estabilidad en la región".

El comunicado está firmado por más de 80 países de todos los continentes, por microestados soberanos como Andorra, Malta, San Marino y Liechtenstein, así como por la Liga Árabe, la Organización para la Cooperación Islámica y la Unión Europea.

