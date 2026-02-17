La UE prorroga el mandato de Frank Elderson como vicepresidente del Consejo de Supervisión en el BCE

El Consejo de la Unión Europea ha prorrogado este martes el mandato del miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) Frank Elderson como vicepresidente del Consejo de Supervisión, cargo para el que fue nombrado en febrero de 2021.

Según se desprende del comunicado emitido por el instituto emisor, Elderson continuará ejerciendo sus funciones hasta que expire su mandato de ocho años como integrante del órgano rector el 14 de diciembre de 2028, tal y como ampara el Reglamento Interno del BCE.

El Comité Ejecutivo del BCE ya puso encima de la mesa esta iniciativa el pasado 17 de diciembre, la cual fue aprobada por el Parlamento Europeo el 10 de febrero tras la comparecencia de Elderson ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del 28 de enero.

"Es un honor para mí seguir desempeñando el puesto de vicepresidente del Consejo de Supervisión hasta que finalice mi mandato como miembro del Comité Ejecutivo del BCE. La seguridad y prudencia de los bancos son fundamentales para mantener un flujo financiero que sustente una economía europea competitiva y resiliente", ha afirmado Elderson.

"Esto nos obliga a adelantarnos a una serie de retos, entre los que se incluyen las amenazas geopolíticas y cibernéticas, así como los riesgos relacionados con la crisis climática. Espero seguir contribuyendo a garantizar que la supervisión bancaria europea sea prospectiva, eficaz, proporcionada y basada en riesgos", ha añadido.