La minera canadiense Sherritt suspende sus operaciones en Cuba por la escasez de combustible

La minera canadiense Sherritt International ha suspendido sus operaciones en Moa (Cuba), la mayor inversión extranjera en el país, debido a las restricciones en el suministro de combustible que afectan al país por el bloque impuesto por Estados Unidos.

"La corporación prevé pausar las operaciones mineras y poner la planta de procesamiento en espera la próxima semana, durante la cual se realizarán las actividades de mantenimiento planificadas", explicó la compañía en un comunicado.

Al mismo tiempo, las operaciones de Energas, la empresa mixta participada por Sherritt, "continúan según lo previsto sin ningún impacto".

La empresa ha recibido una notificación de que las entregas de combustible planificadas para Moa "no se cumplirán" y se desconoce el plazo para la reanudación de las entregas, si bien ha especificado que continúa colaborando "activamente" con sus contrapartes pertinentes y evaluando todas las opciones para el suministro de insumos.

Por su parte, Sherritt ha descartado un impacto inmediato en las operaciones de Fort Saskatchewan, en Alberta (Canadá), donde la refinería continúa produciendo níquel y cobalto.

"Sherritt está evaluando las opciones disponibles para mantener las operaciones y prolongar la producción en Moa y Fort Saskatchewan, a la vez que implementa medidas para preservar y maximizar la liquidez", apuntó la firma.

Estas iniciativas incluyen la gestión de gastos para mantener la flexibilidad financiera y la exploración de posibles fuentes de financiación temporal.

El Gobierno de Cuba avanzó hace dos semanas la preparación de un paquete de medidas destinadas a enfrentar el "desabastecimiento agudo de combustible" que sufre la isla desde que Estados Unidos impuso el fin de los suministros venezolanos. Varias aerolíneas, entre ellas las rusas Rossiya Airlines y Nordwind Airlines y la canadiense Air Canadá, han suspendido sus vuelos hacia este país por la escasez de combustible de aviación.