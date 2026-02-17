Kylian Mbappé: "Prestianni no merece jugar más la Champions League"

Durante el encuentro entre el Real Madrid y el Benfica, Kylian Mbappé expuso su descontento ante una presunta actitud racista dirigida a Vinícius Jr., manifestando que la gravedad del incidente exigía una respuesta contundente de las instituciones futbolísticas. El delantero francés declaró ante los medios su opinión de que Gianluca Prestianni, jugador argentino del equipo portugués, no debería continuar participando en la presente edición de la Liga de Campeones tras el episodio ocurrido en la ida del playoff de dieciseisavos de final. Según reportó la prensa acreditada y recogió el medio, la intervención de Mbappé se produjo tras el partido disputado en el Estádio da Luz y marcó la conversación del día tanto en el entorno del club como en la cobertura internacional del suceso.

De acuerdo con las declaraciones difundidas por los medios en Portugal y reproducidas por los principales portales deportivos, Mbappé expresó: "No merece jugar más la Champions League, es mi opinión. Pero a ver lo que va a pasar, no soy el chico que toma las decisiones. Vamos a ver y dejar a la UEFA, que intenta siempre hacer cosas. No puedo decir que la UEFA no haga nada, la UEFA intenta hacer cosas, pero ahora hubo un caso grave y espero que se vayan a hacer las cosas correctas". De esta forma, el atacante del Real Madrid puso en el centro del debate la capacidad de los organismos como la UEFA para actuar frente a conductas racistas, insistiendo en la necesidad de una evaluación rigurosa y una postura firme que rechace cualquier manifestación discriminatoria.

El medio destacó el contexto en el que se produjo la supuesta ofensa. Mbappé, tras la victoria obtenida por el Real Madrid por un gol a cero, subrayó la responsabilidad social de los futbolistas destacados: “Las estrellas del fútbol mundial intentamos cambiar porque sabemos que tenemos un peso que tenemos que dar ejemplo para todos los niños que nos miran. Porque es la Champions, la competición que yo como niño soñaba delante de mi tele, miraba con mis hermanos y con mis padres. Son cosas que no podemos aceptar porque el mundo y los niños nos miran y al final tenemos que decir que no hay que hablar en general porque eso es un problema a veces que hace la gente cuando pasan este tipo de cosas”.

Tal como publicó la prensa, Mbappé también hizo referencia a su experiencia personal en Portugal y su relación con el entorno local. “Yo siempre que he venido a Portugal, tengo amigos portugueses y compañeros, nunca me ha pasado nada y siempre me tratan muy bien. Pero cuando hay una persona que se comporta así, tenemos que decirlo. Después la gente nos ha pitado. Mi opinión es que no han escuchado lo que ha pasado, es normal que nos piten a mí y a 'Vini' después”, señaló el delantero.

Al ser consultado sobre posibles disculpas de los jugadores del Benfica, Mbappé fue claro al responder que no se produjeron. Detalló el ambiente vivido tras el incidente: “No. ¿Pero tú has visto su cara? Yo puedo entender a la gente que estaba en el estadio, y es por eso que yo vengo a explicar con calma. Porque parece que somos un poco tontos, nosotros nos movemos un poco y tal... pero no lo somos, te digo que no lo somos”.

En su discurso, Mbappé reiteró su postura sobre el comportamiento del jugador involucrado y su percepción sobre el problema de fondo. Según consignó el medio, dijo: “Yo no digo que sea perfecto, nunca voy a ser perfecto, hay cosas que hago mal y que hago bien, pero ese tipo de cosas yo no lo dejo pasar. Y yo pienso que hay que hacer algo, no es posible que este tipo de jugador... Yo pienso que este jugador es joven, tiene la libertad de decir este tipo de cosas en un campo de fútbol, ¿cómo este tipo de cosas pueden venir a tu cabeza? Esto es un gran problema, que espero que vayamos a resolver y ahora hay que ver lo que va a pasar”.

La situación impactó directamente en las sensaciones y decisiones del vestuario. Según detalló el medio, el delantero blanco confirmó el impacto: “Sí, sí, sí. Hemos pensado en salir, por eso nos fuimos. Fue la decisión del equipo. Después no sé lo que ha pasado, han pasado varios momentos, no sé lo que ha pasado... Yo he visto que otros jugadores han venido para volver y después ha pasado lo que ha pasado. Nosotros nos hemos quedado concentrados en lo que hacemos y hemos ganado el partido. Pero como ya he dicho, el partido hoy no es importante. Hay una cosa mucho más importante que el fútbol”, remarcó.

A preguntas de los medios, el francés reveló su conversación con Vinícius Jr. antes de decidir regresar o abandonar el terreno de juego: “Yo le he dicho a 'Vini': '¿Qué quieres hacer'. Porque al final le ha dicho eso y ''Vini', cualquier cosa que quieras hacer lo vamos a hacer como equipo'. Porque ya lo dije en mi rueda de prensa contra el Monaco, que nunca como equipo vamos a dejar a 'Vini' solo. Pero hablar está bien y hay que hacerlo. Hemos hecho, como equipo, apoyar a nuestro jugador”.

El medio también recogió el momento en el que Mbappé intercambió con una periodista sobre las emociones suscitadas por el presunto insulto. “Yo te pregunto, si te pasas algo así, ¿cómo te vas a sentir tú?”, cuestionó el delantero. La periodista contestó que “rabiosa, decepcionada y muy triste”, palabras a las que Mbappé respondió con un gesto cómplice antes de que las preguntas volvieran a centrarse en el aspecto deportivo.

A lo largo de sus declaraciones, Mbappé insistió: “Ése es el problema. Y si ahora ganamos la Champions League, ¿me vas a hablar del resultado? No me importa el resultado. No es lo más importante el fútbol”. Reforzó la importancia de la transparencia y la comunicación para que la sociedad comprenda y dimensione la trascendencia de lo sucedido: “Es importante poner palabras y explicarlo con calma para que la gente lo comprenda. No quiero que este asunto pase y avancemos a lo siguiente porque sea la Champions League. Y en el partido de vuelta espero, por supuesto, que le demos un maravilloso partido de fútbol al Bernabéu”.

En sus intervenciones públicas, el delantero dejó establecida su expectativa de una respuesta eficaz por parte de la UEFA y subrayó la responsabilidad colectiva de enfrentar incidentes discriminatorios. El episodio desató nuevas demandas para que el principal organismo europeo del fútbol adapte sus protocolos y respuestas ante casos de racismo, cuestión sobre la que las declaraciones y gestos de Mbappé han vuelto a poner el foco en la discusión global, según reportaron los medios deportivos y agencias internacionales.