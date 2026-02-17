Agencias

Hermida, David Valero y 'Purito' Rodríguez correrán la próxima Vuelta a Ibiza MTB

Los ciclistas José Antonio Hermida, David Valero y Joaquim 'Purito' Rodríguez participarán en la vigésimo quinta edición de la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano, que se disputa del 2 al 5 de abril y cuyas inscripciones están a punto de agotarse, según anunciaron este martes los organizadores.

En la próxima edición de la ronda ibicenca se homenajeará al origen y a la evolución de la prueba, al trabajo de la familia Planells y su equipo, y al papel de Ibiza como destino internacional de turismo deportivo activo.

Purito Rodríguez destacó el hito del 25 aniversario de la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano. "Yo creo que no hace falta decir nada más. Es la carrera más espectacular y más divertida de todo el año. El recorrido, el ambiente ... seguro que no te lo quieres perder", aseguró Rodríguez.

Por su parte, Juanjo Planells, organizador de la prueba, expresó su orgullo por contar con estos grandes corredores en Ibiza. "Que este año, por nuestras bodas de plata, hayan querido volver a compartir la Semana Santa con nosotros, es un auténtico privilegio. La Vuelta ya ha formado su propia familia y nadie quiere perder la ocasión de disfrutar de este paraíso y del MTB", subrayó Planells.

